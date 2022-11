Ready, steady, go! Aperti i pre-ordini per la nuova smart #1

17 novembre 2022 a

Da oggi, con pochi, semplici ‘click, i fan italiani del marchio smart possono pre-ordinare la nuova #1 ed assicurarsi così un posto in prima fila a bordo del nuovo compact SUV firmato smart. Chi lo desidera, infatti, attraverso l’acquisto di un pre-order voucher da 500 euro (interamente rimborsabile se non si volesse successivamente proseguire con il processo di acquisto), può iniziare a configurare la propria #1, partendo dalle tre versioni disponibili. Il viaggio nel futuro di smart inizia da qui: https://it.smart.com/it/customizer/

Con il via ai pre-ordini ha inizio una nuova era del marchio smart. Da oggi, infatti, acquistando un pre-order voucher del valore di 500 euro, è possibile opzionare la propria #1 scegliendo tra le tre versioni a listino: Pro+, Premium e BRABUS e rendendole ancora più ‘tailor made’ attraverso il configuratore online su: https://it.smart.com/it/customizer/

Il voucher andrà poi confermato al momento dell’ordine vero e proprio e sarà interamente rimborsato qualora si decidesse di non procedere con l’acquisto.

Con #1, smart inaugura nuove strade, non solo in termini di tecnologia e design, ma anche attraverso un modello di vendita completamente nuovo. La prima elettrica, la prima condivisa, la prima ad abbandonare il motore endotermico per una scelta 100% zero emissioni locali: smart è oggi anche il primo brand automobilistico ad inaugurare un modello di vendita diretta e omnichannel.

“L’#1, primogenita della nuova generazione di prodotti firmati smart, sa parlare di futuro agli smartisti di oggi e di domani, ed è pronta fin dal pre-ordine ad inaugurare un sistema di vendita che mette come sempre lo smartista al centro di un’offerta trasparente, completa e con tempi di consegna certi”, ha dichiarato Lucio Tropea, CEO di smart Italia srl. “Online, parzialmente o totalmente assistiti dall’esperienza del nostro network di agenti sul territorio, abbiamo voluto inaugurare questa nuova era introducendo logiche contemporanee, abilitate dalla migliore tecnologia per la gestione del processo di vendita. Allo stesso tempo, la competenza dei nostri agenti, forte di una radicata cultura di servizio premium tipicamente smart, è pronta ad accompagnare i clienti nel processo di acquisto, dall’ordine alla consegna. smart #1. Solo elettrica, sempre smart, subito BRABUS.”

Per questo nuovo approccio digitale, una volta aperti ufficialmente gli ordini, sul fronte del noleggio smart utilizzerà l’offerta integrata di ALD, mentre le transazioni di pagamento per i clienti europei saranno gestite da Deutsche Bank. Il nuovo sistema è estremamente semplice e consente un processo di ordine molto agile per i clienti, in appena sei passaggi.

Informazioni su smart Europe

smart Europe GmbH è stata fondata nel giugno del 2020 quale società consociata di piena proprietà di smart Automobile Co., Ltd. Dalla sede a Leinfelden-Echterdingen, nei pressi di Stoccarda, la squadra internazionale di smart Europe è responsabile di tutte le attività di vendita, marketing e post-vendita per la nuova generazione di veicoli smart, di prodotti e di servizi del marchio smart sul mercato europeo. Con Dirk Adelmann nel ruolo di AD e Martin Günther nel ruolo di direttore finanziario, l’azienda sta dimostrando il suo pieno potenziale in Europa con un modello di business altamente efficiente e orientato al cliente. smart Automobile Co, Ltd. è nata dalla joint venture globale tra Mercedes-Benz AG e Geely Automobile Co., Ltd. Il suo scopo è quello di posizionare smart quale fornitore leader di veicoli elettrici intelligenti nel segmento premium.

SMART #1

LE VERSIONI

I clienti hanno la possibilità di scegliere tra il comfort della Pro+, l’esclusività ‘limited edition’ della Launch Edition, lo stile della Premium o le prestazioni della BRABUS. Tutte le caratteristiche che si ricercano in un SUV compatto ed elettrico sono state riunite in una soluzione intelligente e ready to go. Ogni line è dotata di un carattere e un fascino unico e ai clienti non resta che scegliere quale si adatta meglio al loro stile di vita.

Informazioni ambientali relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture - marca: smart; modello: #1 (BRABUS), #1 (Premium), #1 (Pro+); cilindrata cm3: ---; tipo di carburante: energia elettrica; consumo di energia elettrica ciclo di guida: 17,9 (BRABUS), 16,7 (Premium), 17,0 (Pro+) kWh/100km; emissioni di biossido di carbonio (CO2) WLTP misto: 0 g/km.

Ulteriori informazioni sui consumi e sul contributo emissivo di CO2 delle autovetture nuove saranno consultabili nella “Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture”, che sarà consultabile presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it.

smart #1 Pro+

smart #1 Pro+ offre la scelta perfetta per la mobilità elettrica moderna, e molto altro ancora. Nell’allestimento Pro+, smart #1 comprende una lista completa di caratteristiche tecniche in grado di accontentare il driver più esigente. Una nuova compagna di viaggio che offre un’ampia gamma di soluzioni esclusive dei segmenti lusso.

PREZZO DI PARTENZA

40.650 euro (IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

SPECIFICHE

Autonomia elettrica: 420 km WLTP combinati

Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min

Halo roof - tettuccio apribile panoramico

Luci CyberSparks a LED

Sedili in pelle sintetica

Telecamera a 360 gradi con sensori di parcheggio

Luce ambientale - 64 colori regolabili

Connettività disponibile per entrambi gli schermi dell’auto

Cerchi da 19" Amps

Maniglie per porte elettriche e a scomparsa

Funzione di riscaldamento per i sedili di conducente e passeggero

Climatizzatore bi-zona

smart #1 Premium

smart #1 Premium è caratterizzata da uno stile unico e una dotazione di serie ancora più ricca, un upgrade di contenuti che ne fanno il punto di riferimento per che è alla ricerca di un modello distintivo e di carattere.

PREZZO DI PARTENZA

44.150 euro (IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

SPECIFICHE

Autonomia elettrica: 440 km WLTP combinati

Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min

Halo roof - tettuccio apribile panoramico

Luci CyberSparks LED+ adattive

Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio e dinamiche

Assistenza automatica per il parcheggio con 12 sensori

Caricabatterie a bordo da 22 kW

Sedili in pelle Duo

Display Head-Up da 10"

Sistema audio Beats

climatizzatore

smart #1 Launch Edition

La versione Launch Edition di smart #1 prosegue la tradizione di successo delle ‘limited edition’ firmate smart e combina caratteristiche uniche alle esclusive funzionalità della versione Premium.

PREZZO DI PARTENZA

45.450 euro (IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

SPECIFICHE

Portata elettrica: 440 km WLTP combinati

Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min

Halo roof - tettuccio apribile panoramico

Luci CyberSparks LED+ adattive

Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio e dinamiche

Assistenza automatica per il parcheggio con 12 sensori

Caricabatterie a bordo da 22 kW

Sedili in pelle Duo

Interni in pelle Duo: colore bianco

Logo esclusivo edizione Launch limitata da 1 a 1000

Ruote con design a prisma da 19"

Esterno: carrozzeria bianco ottico, tetto platino

smart #1 BRABUS

smart #1 BRABUS unisce alte prestazioni ed esclusività. Il DNA BRABUS regala a questa versione uno stile di guida e una personalità unici, sottolineati da un design sportivo distintivo e dall’impiego di molteplici materiali di alta qualità.

PREZZO DI PARTENZA

48.150 euro (IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

SPECIFICHE

Autonomia elettrica: 400 km WLTP combinati

Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min

Accelerazione 0-100 km/h: 3,9 s

Halo roof - tettuccio apribile panoramico

Luci CyberSparks LED+ adattive

Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio e dinamiche

Modalità di guida BRABUS

AWD (trazione integrale), 315 kW, 543 Nm

Performance body styling

Design e logo caratteristico BRABUS presente negli interni ed esterni

Volante in Alcantara® e sedili in microfibra effetto scamosciato

Possibilità di combinazione di colori distintivi BRABUS con tettuccio rosso

Display Head-Up da 10"