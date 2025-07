Diogo Jota, Cristiano Ronaldo assente ai funerali: sfregio, dove l'hanno beccato

Nel giorno dell'ultimo saluto del Portogallo a Diogo Jota, il centravanti del Liverpool morto in un tragico incidente stradale in Spagna insieme al fratello Andrè Silva, il mondo del calcio piange per i due giovani e si divide riguardo allo "sgarbo" di Cristiano Ronaldo, assente eccellente ai funerali del compagno di nazionale.

Tanti i calciatori presenti alle esequie, dai compagni di squadra vecchi e nuovi come il capitano Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis MacAllister, Darwin Nu'nez, Ibrahima Konatè e Caoimhin Kelleher all'allenatore dei Reds, Arne Slot, oltre ai connazionali Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix e al ct del Portogallo, Roberto Martinez. Mancava invece come detto il capitano dei lusitani CR7, assenza che ha suscitato polemiche anche perché il 40enne attaccante dell'Al Nassr si trovava in vacanza a Maiorca ed è stato avvistato più volte in yacht dai media locali.

C'erano invece il presidente e il premier portoghesi, Marcelo Rebelo de Sousa e Luis Montenegro, oltre all'agente Jorde Mendes, il presidente del Porto (ex squadra di Jota), Andre Villas-Boas. "Il calcio è davvero in lutto", ha dichiarato alle esequie il presidente della Federcalcio portoghese, Pedro Proenca, "Diogo è stato un'icona del talento che esprime il calcio portoghese".

Lunghi applausi hanno accompagnato l'arrivo delle due bare nella chiesa Igreja Matriz de Goiania. A dare l'addio al 28enne attaccante e al fratello 25enne una folla composta di tifosi e di semplici cittadini della zona che hanno portato fiori e hanno voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi di Diogo e Andrè Silva. Nell'omelia il vescovo di Porto, Manuel Linda, si è rivolto alla moglie di Jota, Rute Cardoso, a lungo abbracciata al feretro e stravolta dal dolore e dalle lacrime, e ai loro tre bambini piccoli assicurando che "la solidarietà nell'amore è sempre più forte della morte". Jota e Rute si erano sposati appena 5 giorni prima della tragedia.

Da Cardiff, in Galles, era intanto arrivato l'omaggio degli Oasis. I fratelli Noel e Liam Gallagher, grandi appassionati di calcio (e tifosissimi del Manchester City) durante il loro primo concerto di reunion hanno dedicato a Jota il loro grande classico Live Forever. Il Liverpool ha annunciato il ritiro della maglia numero 20 di Jota e ha fatto sapere che verserà alla sua famiglia i soldi dei restanti due anni di contratto dell'attaccante.