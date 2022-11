25 novembre 2022 a

Filottrano commemora l’indimenticato Raimondo Vianello. Il 10 dicembre prossimo, da un’idea di Virgo Fund e Luca Paolorossi, il comune marchigiano celebrerà il ricordo di uno dei più grandi personaggi nella storia della televisione italiana con un premio alla sua memoria. Il “Premio Virgo Raimondo Vianello” sarà presentato nientedimeno che da Barbara D’Urso, con la partecipazione di tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo ma, soprattutto, di dieci personaggi illustri che hanno lavorato con Vianello e che potranno, quindi, raccontarlo in maniera inedita, con aneddoti e curiosità dal backstage e da momenti di vita privata. L’organizzazione ha scelto Filottrano quale sede della kermesse perché la madre di Vianello, che si chiamava Virginia Maria Margherita, figlia dei Marchesi Accorretti, proveniva da un’antica e nobile famiglia originaria proprio di Filottrano. La manifestazione in onore dell’indimenticato conduttore si inserisce in quadro più ampio di iniziative socio-culturali che, dall’8 al 10 dicembre, si svolgeranno nella città in provincia di Ancona con tutta una serie di spettacoli, conferenze, eventi sportivi e di arte e musica per celebrare il Made in Italy.