Melasin natural sonno, le gommose del buon sonno senza zucchero

14 dicembre 2022 a

a

a

Melasin Natural Sonno è un integratore alimentare per un rapido addormentamento, un riposo tranquillo e un sonno prolungato in caramelle gommose a base di Melatonina 1 mg, potenziata da estratti botanici di Camomilla, Lavanda ed Escolzia.

La Melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno* e ad alleviare, quando necessario,

l’effetto del jet-lag**.

L’e.s. di Camomilla favorisce il rilassamento (sonno) e il benessere mentale, l’e.s. di Lavanda il normale tono dell’umore, l’e.s. di Escolzia il rilassamento (sonno) in caso di stress.

Le innovative caramelle gommose, al gradevole gusto lampone, sono realizzate in gelatina vegetale anziché animale e non contengono zucchero ma Stevia: dolcificante naturale che apporta zero calorie.

Per questo sono adatte a chi sta seguendo una dieta ipocalorica o deve tenere sotto controllo la glicemia, alle persone soggette a carie, ai vegetariani e ai vegani.

Inoltre, la formulazione è priva di glutine, lattosio, aromi artificiali e conservanti.