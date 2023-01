W l'Italia no problem, il grande show su Rtl 102.5 con Charlie Gnocchi

Francesco Fredella 06 gennaio 2023 a

Dal venerdì alla domenica su RTL 102.5 continua il grande show, dalle 11 alle 13, con tre conduttori molto affiatati e amati dal pubblico: Luca Viscardi, Charlie Gnocchi, reduce dal Gf vip e Carolina Rey. E' questa la nuova formazione di W l'Italia No problem, in onda nel weekend dalle 11 alle 13. Show. Gag. Grande musica, ovviamente sempre in diretta. Dal 7 gennaio arriva anche Luca Viscardi che affiancherà Charlie Gnocchi e Carolina Rey. Viscardi, bergamasco doc, è una voce storica della radiofonia italiana, amatissimo dal pubblico di RTL 102.5, fondatore de "La Famiglia giù a nord" insieme a Jennifer Pressman e Antonio Gerardi.

Viscardi, che continuerà a condurre anche la Suite 102.5 di sera, ha una voce inconfondibile ed incarna il deejay di un tempo. Charlie Gnocchi, invece, è istrionico, imprevedibile ed autoironico proprio come Carolina Rey, che ha un grande senso dell'humor. Charlie Gnocchi, dopo una parentesi al Grande Fratello vip, quindi torna a far parte della grande famiglia di RTL 102.5. "La radio mi è mancata molto. Senza radio e senza musica non riuscirei a vivere. A Viscardi il compito di frenare la mia esuberanza, altrimenti il presidente Suraci s'arrabbia seriamente con me", commenta Charlie Gnocchi. Solo qualche giorno fa Gnocchi era stato protagonista di un video che è diventato virale. "Mi hanno licenziato", aveva detto. Ma dopo pochi giorni, con un altro video, l'ex gieffino ha avuto la bella notizia: reintegrato. "Ma alla prima paraculata sei fuori", parola del patron Suraci.