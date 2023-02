Non solo Festival di Sanremo: arrivano Teo e le Veline grasse

09 febbraio 2023 a

a

a

Riflettori puntati sul Festival di Sanremo, mainstream della musica italiana, sfarzo, lustrini e canzoni. C’è un mondo nascosto dove la musica è ruspante, un mondo lontano dai riflettori dove si possono incontrare realtà diverse, sincere e ricche di passione. E’ un sabato qualunque e, per caso, ci si trova per una birra in un pub. Le luci del piccolo palco si accendono, un improbabile intro fa sorridere e sale la curiosità. Già dalle prime note, di una vecchia hit italiana, si intravede qualcosa di speciale. Ci si ritrova poco dopo abbracciati, tra sconosciuti, a cantare insieme un famoso brano arrangiato in modo bizzarro e l’atmosfera si trasforma.

Un viaggio nella musica, il concerto della band “TEO E LE VELINE GRASSE”, un’esperienza arricchita da impossibili mash-up musicali che fanno rivivere icone del repertorio dei migliori autori italiani. Non si può stare fermi e non ballare, ascoltando Rumore della Carrà suonata alla Rammstein. Non si può non notare la professionalità dei musicisti che compongono la band. Fanno sognare con emozionanti virtuosismi, sfoggiando un outfit davvero particolare. Il frontman Teo Roncalli crea un ponte tra il palco e il pubblico, un’autostrada a doppio senso dove viaggiano, veloci, emozioni forti, dove la condivisione, l’inclusione e l’aggregazione non sono utopia. Non è solo un concerto, è una grande festa dove non esistono pregiudizi e dove ci si sente, per un paio d’ore, tutti uguali con un unico obiettivo: allontanare i cattivi pensieri e rendere la vita quotidiana più leggera.

teoelevelinegrasse.it

https://www.facebook.com/Teo.e.le.veline.grasse