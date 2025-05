Davide Calabria, la scritta sul telefono: sfregio al Milan?

Quella lite dopo la vittoria di rimonta del Milan sul Parma non è passata inosservata. Gol di Chukwueze nel finale, rossoneri che potevano festeggiare sotto la Curva con gioia e invece si sono trovati a dividere Sergio Conceicao da un lato e Davide Calabria dall’altro.

Un rapporto tra i due che non è mai decollato, una vendetta servita a Roma, due settimane fa, quando il Bologna dell’ex terzino rossonero ha alzato la Coppa Italia in faccia all’allenatore portoghese. Il terzino destro si è tolto così volentieri qualche sassolino sulla scarpa, e se durante la finale ha evitato la stretta di mano con l’allenatore, nella festa è staro ripreso in numerose fotografie con un sigaro in bocca. Nella festa dello scorso weekend sul bus scoperto, Calabria sul pullman ha avvicinato lo schermo del proprio telefono alla bocca e mostrato questo messaggio: “Qualcuno ha un sigaro?”.