La Volta Buona, incidente in diretta: torta a terra e Balivo sconvolta

Imprevisto a La Volta Buona. Le intenzioni c'erano tutte, ma la sorpresa per il compleanno di Gerardina Trovato non è finita nel migliore dei modi. Caterina Balivo ha fatto accomodare la cantautrice sul divanetto, al centro dello studio e a fianco degli altri ospiti. Da lì a poco la conduttrice di Rai 1 ha svelato all’artista che ci sarebbe stata una sorpresa. A quel punto ha fatto il suo ingresso Carolina Rey con un tavolino mobile con tanto di torta per la festeggiata.

Peccato però che la torta sia finita a terra. "Allora un attimo… - ha commentato la Balivo di fronte al dolce a terra -. Ciao Carolina…È successo, ma non è un problema perché torta caduta festeggiata fortunata". E ancora: "Bastava il pensiero oggi sicuramente". La stessa festeggiata ha ammesso che bastava la candelina: "È quella a essere fondamentale".