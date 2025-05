Napoli, il labiale della moglie di Conte sconvolge i tifosi: le tre parole

La festa prima in campo — venerdì dopo il 2-0 sul Cagliari al Maradona — poi nel giro per Napoli sul bus scoperto, lunedì, con lo Scudetto appena conquistato. Per le vie del capoluogo campano sfilavano due bus: quello con i calciatori da un altro e, dietro, quello delle famiglie. Sul secondo mezzo viaggiavano Jacqueline Baudit, moglie del presidente De Laurentiis e vicepresidente del Napoli, ed Elisabetta Muscarello, signora Conte. La moglie dell’allenatore pugliese è stata travolta dall’amor della città, che le ha intonato un coro con un “Fallo restare”. Elisabetta ha sorriso, filmato la folla partenopea, poi ha risposto con un chiaro “Farò di tutto”, mentre il bus transitava all’altezza della Colonna spezzata, a Piazza Vittoria.

Il Napoli è pronto: come sarà senza Antonio Conte Il nome di Antonio Conte resterà indissolubilmente legato al quarto scudetto del Napoli. In molti lo hanno defin...

La festa in quel caso è divampata ancora di più. De Laurentiis, in versione direttore d’orchestra, mimava la bacchetta e dirigeva l’entusiasmo della folla. Dietro, più lontane ma non meno centrali, la sua compagna e quella di Conte. First ladies di una giornata storica. I tifosi azzurri non vogliono che l’allenatore se ne vada, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, l’addio è già scritto.

Antonio Conte, "ma ora...": De Laurentiis lo sfida, gelo alla festa Dal Maradona all’isola d’Ischia per Aurelio De Laurentiis, che ha festeggiato così nel migliore dei m...