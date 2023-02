Ancl: Solidarietà al ministro Calderone e al presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, De Luca

17 febbraio 2023 a

a

a

“Sapevamo che i temi sul tavolo del ministro del Lavoro avrebbero generato forti contrapposizioni, ma mentre il governo comincia a dare risposte serie a problemi importanti, c’è chi pensa che il vero terreno non sia quello del confronto, ma dello scontro, attraverso la delegittimazione. Decidere, come oggi fa il Fatto quotidiano, di ledere l'onore e la credibilità della ministra Marina Calderone, e la categoria da cui proviene, screditandola o infamandola, allo scopo di intimidirla rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di reddito di cittadinanza o di contratti di lavoro, non solo non raggiungerà lo scopo ma la determinerà a lavorare con ancora maggiore impegno. Attacchi come questo, portati anche nei confronti del presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, De Luca, dimostrano che le iniziative che si stanno intraprendendo vanno nella giusta e corretta direzione, in favore dei cittadini. Pensavamo che questo Paese avesse capito quanto pericoloso e grave fosse l’utilizzo della macchina del fango per condizionare persone e ministri, influenzando così il giudizio dell’opinione pubblica nei loro confronti. Di certo, gli italiani sono più maturi e sanno comprendere quando si attacca il ministro del Lavoro, e la categoria da cui proviene, non sul merito dei provvedimenti ma utilizzando falsità che nulla hanno a che vedere con la politica”. Lo dichiara il presidente dell’Associazione nazionale dei Consulenti del Lavoro, Dario Montanaro.