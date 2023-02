21 febbraio 2023 a

“Mi preoccupo delle lobby europee perché ci stiamo portando in casa l’invasione cinese", dice Maurizio Casasco a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 20 febbraio. "Il 2035 è l’anno in cui ci saranno solo auto elettriche ma già dal 2025 il settore dell’auto sarà in criticità perché non ci saranno più ordini".