Redoit-Now, il nuovo panta-leggings che ridefinisce le forme

Redoit-now presenta il primo panta-leggings brevettato capace di ridefinire, grazie alla sua struttura, le forme del corpo: pensato e creato per conferire al lato B un evidente push up, perfezionare la parte inferiore del corpo, snellire i fianchi e ridurre la circonferenza della coscia. L’azienda italo-americana che nasce dalla volontà di proporre sul mercato un leggings innovativo ed esclusivo. Un’azienda fatta di professionisti che, conoscendo le esigenze del mercato, ha creato qualcosa di unico, fino a questo momento, introvabile in commercio. Il know how dei fondatori del brand ha permesso, dopo un approfondito lavoro di ricerca su tessuti, forme e cuciture, di utilizzare il brevetto "Form Iq": è questo il nome della struttura elastica brevettata che, inserita all’interno del leggings, ridefinisce le curve. Creando una trazione tra il fianco e l’interno coscia, spinge automaticamente il Lato B verso l’alto, rimodellando e perfezionando le forme del corpo. Il segreto dell'effettivo funzionamento del leggings sta nell'esperienza della co-fondatrice

del brand nonché creatrice del brevetto "Form Iq" che, grazie agli anni di sperimentazioni, ha trovato proprio nel leggings la massima efficienza e la miglior performance del brevetto. Una tecnologia perfetta che crea un effetto naturale e di assoluto comfort. Non si tratta solamente di vedersi più belle e sentirsi bene: la struttura si muove naturalmente e senza sforzo, in armonia con il corpo, fornendo supporto e allo stesso tempo scolpendolo senza alcun disagio. Un prodotto che assicura una vestibilità confortevole, capace di adattarsi ad ogni movimento del corpo. Bielastico, prodotto in Italia è realizzato in tessuto Scuba, in tinta unita, con cinturino e con cucitura estetica funzionale, sulla parte posteriore, con lo scopo di dare al lato B un aspetto naturalmente armonioso. Un panta-leggings con un’impronta decisamente fashion, a completamento di looks alla moda. Redoit-Now debutta sul mercato con un concetto unico nel suo genere che, proprio per la particolarità del suo brevetto, non si può paragonare a nessun altro prodotto sul mercato e lo rende immediatamente “Il Leggings” per eccellenza.