Volocom e ANSA presentano la suite di prodotti integrata per il monitoraggio dei media

Volocom e ANSA hanno presentato l’offerta integrata di servizi per il Media Monitoring, frutto dell’importante partnership siglata lo scorso ottobre che ha unito forze e competenze di due eccellenze italiane del mondo dell’informazione. Una sinergia in grado di offrire al mercato strumenti e prodotti oggi indispensabili per affrontare e comprendere un mondo in continua evoluzione come quello dell’informazione.

I servizi sono stati presentati nel corso di una diretta streaming disponibile su ANSA.it.

La più importante agenzia di stampa del nostro Paese, da sempre sinonimo di affidabilità e tempestività, ha infatti trovato in Volocom lo spirito innovativo e i valori condivisi per avviare la propria offerta di servizi avanzati di monitoraggio del panorama informativo. La collaborazione permette a Volocom di completare e arricchire la propria suite di prodotti con i contenuti di qualità e sempre aggiornati che ogni giorno ANSA produce. Solo in questo modo, infatti, il monitoraggio del panorama mediatico può permettere di orientarsi nella moltitudine di fatti e notizie che ogni giorno circondano il lettore.

Va proprio nelle solide direzioni di innovazione, affidabilità ed efficacia il notevole incremento del palinsesto di Volocom, che ad oggi monitora oltre 200.000 fonti nazionali e internazionali con una capacità tecnologica di lettura di 4 milioni di notizie al giorno. Un vero e proprio sguardo critico e competente sul mondo, oggi disponibile con il fondamentale contributo di ANSA, che potrà fornire ai propri clienti un prodotto customizzato e adattabile alle specifiche esigenze di ciascuno.

L’affidabilità dei servizi offerti in partnership da Volocom e ANSA si unisce alla trasparenza nei confronti degli editori nel rispetto del diritto d’autore. Aderente fin dagli esordi al repertorio Promopress e forte di oltre 70 accordi con gli editori, Volocom è l’unico soggetto operante nel Media Monitoring con cui ANSA abbia stretto accordi per l’integrazione delle notizie nelle rassegne stampa.

“Con l’integrazione delle nostre competenze ampliamo la capacità di comprensione di un fatto” - ha dichiarato Valerio Bergamaschi, fondatore e Amministratore Unico di Volocom. “Per la prima volta in Italia si unisce informazione cartacea e real time: grazie ad ANSA, nell’Edicola digitale, incrociamo la lettura dei quotidiani correlando i singoli articoli con i take d’agenzia che li hanno preceduti e che li seguono: è un’operazione unica nel panorama italiano capace di fornire la comprensione dell’evoluzione di un fatto”.

I clienti di Volocom e ANSA avranno ora a disposizione prodotti ancora più innovativi, come l’edicola digitale VoloEasyReader, prodotto di punta dell’azienda di Monitoraggio dei Media, arricchita dalle notizie in tempo reale di ANSA. Il portale innovativo dedicato alla consultazione in digitale di tutte le testate nazionali, internazionali e locali è infatti ora integrato con i contenuti ANSA, diventando sempre più un potente motore di ricerca che consente di trovare notizie aggiornate provenienti da una tra le più grandi banche dati crossmediale nazionale disponibile sul mercato.

Non solo: tutti i clienti di ANSA potranno dotarsi di una rassegna stampa quotidiana personalizzata, completa di tutte le informazioni rilevanti e integrata con la produzione ANSA e con il Social media monitoring.

Infine, le due aziende lanciano sul mercato Focus, un portale tematico dedicato a chi ha bisogno di rimanere sempre informato ed aggiornato su notizie e novità riguardanti il proprio settore di business. Un aggregatore di notizie, disegnato su misura in base ai temi e agli argomenti di interesse del cliente, ricco di contenuti provenienti dalle fonti monitorate da Volocom e integrato da una selezione di notizie specializzate fornite dalla redazione ANSA. Il portale è personalizzabile nei contenuti, nella grafica ed è consultabile da qualsiasi device.