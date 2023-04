Lusso e arte dell'accoglienza nel cuore di Bolzano con Franz Kraler

12 aprile 2023 a

Glamour, lusso e arte dell’accoglienza nel cuore pulsante di Bolzano: Palais Campofranco ospiterà la nuova boutique dell’insegna cosmopolita Franz Kraler che porterà, in città, il lusso firmato dalle grandi griffe della moda internazionale.

L’edificio, di via della mostra 1 all’angolo con Piazza Walther rientra nel progetto di riqualificazione di un angolo del centro storico di Bolzano. La corte storica accanto al Duomo di Bolzano torna al suo massimo splendore ponendosi come punto nevralgico dell’accoglienza del capoluogo altoatesino. Situata in piazza Walther, la struttura che ha visto una prima inaugurazione a fine settembre 2022 dopo complessi lavori di ristrutturazione e il recupero di cubature distrutte nell’ultima guerra, mette in relazione discreta ma esplicita il rapporto tra edifici storici, ristrutturati, e nuove cubature contemporanee, in un continuo rimando tra passato e contemporaneità e invita a rivivere la storia tanto incredibile quanto imprevedibile degli Asburgo.

La sfida lanciata dalla famiglia Kraler al mondo del lusso continua nel capoluogo cittadino con uno store che si estende su una superficie di 150 mq, accolto al pian terreno del celeberrimo edificio del 1700. (impianto originale del 1300) appartenuto agli Asburgo Lorena e oggi di proprietà del conte Georg von Kuenburg. Un legame, quello che i Kraler continuano a coltivare con la tradizione e la storia del territorio dopo la riqualificazione delle scuderie dell’imperatore Francesco Giuseppe a Dobbiaco, sede del “castello della moda” e loro quartier generale.

Quel clima raffinato che nasce dal fiuto raro e innato per il bello in assoluto che contraddistingue da sempre la famiglia Kraler rivive ora tra i palazzi del centro.

Una storia di cura e attenzione verso il cliente in nome della professionalità, del sentimento e delle radici a cui si è legati che parte da Dobbiaco incorniciato dalle “Tre Cime”, patrimonio dell’Unesco e che fa tappa a Bolzano in un connubio inscindibile tra modernità e tradizione che è un elemento fondamentale del loro successo.

Gli spazi, ridisegnati dallo studio Marastoni di Bolzano, che accoglieranno le collezioni di Gucci, Fendi, Valentino, Christian Louboutin - solo per citarne alcuni - vantano un’impostazione ultra moderna, con l’inserimento di una quinta digitale avente una grande apertura ad arco sul fondo. Nascosto sul retro, un monitor da 100 pollici ad alta definizione per la proiezione di filmati a tema, completa “l’inganno prospettico” catturando la fantasia del cliente e ampliando la dimensione dello spazio espositivo.

La monocromia delle pareti e degli arredi si interrompe grazie a uno scenografico tappeto che taglia il pavimento in tutta la sua lunghezza. Determinante, infine, è il gioco chiaroscurale che si viene a creare nell’ambiente grazie a un attento studio firmato dall’ufficio tecnico di viabizzuno: la luce è stata oculatamente nascosta nel controsoffitto e nelle nicchie laterali sottolinea con precisione le zone espositive e accentua le zone d’ombra delle arcate per aumentarne la prospettiva.

Per l’inaugurazione dello store, che si terrà il prossimo 13 aprile in via Della Mostra 1, Franz Kraler firmerà una partnership con META: luxury restaurant fondato dall’imprenditore Gunther Stecher. Una collaborazione preziosa che apre a una nuova stagione del vivere l’esperienza dello shopping e del convivio.

Palais Campofranco, infatti, catturerà l’attenzione dei turisti grazie al prestigioso ristorante META, collocato all’ ultimo piano della struttura. META gode di un’ottima fama internazionale grazie a una raffinata proposta gourmet che fa del piatto regionale una reinterpretazione degli ingredienti capace di incontrare i gusti internazionali. Un’esperienza emozionale, quella che sarà offerta ai clienti della boutique e non solo, che presto si amplierà nell’offerta con l’inaugurazione di alcune “META suite” che sorgeranno proprio sopra al multibrand store Franz Kraler.