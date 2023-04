"Il Volo - Tutti per Uno": due serate all'insegna della grande musica su Canale 5

30 aprile 2023 a

A maggio, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, due serate evento all’insegna della buona musica con “Il Volo – Tutti per Uno”. Con la partecipazione di Federica Panicucci.

Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Infatti, saranno presenti nomi eccellenti della musica e dello spettacolo come: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da Friends&Partners. La regia è affidata a Luigi Antonini.