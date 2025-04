Steven Basalari sbarca a Bari: "Con mollica o senza" invade la Puglia

La favola di Steven Basalari continua. L'imprenditore bresciano, numero uno nel mondo delle discoteche, apre anche a Bari il brand "Con mollica o senza" insieme a Donato Caprio. Un duo che funziona dopo Napoli (dov'è nato), Milano e Roma. Un successo unico che sbarca anche nella città levantina: arrivano i panini per gli "smollicati" e non solo.

Basalari, influencer di primo livello, ha una grande visione imprenditoriale. Nulla nella sua vita viene lasciato al caso ed insegue un successo dopo l'altro: prima il mondo della discoteca con il Number One, fondato da suo padre Mario (scomparso pochi anni fa), un vero punto di riferimento nel jet set degli anni Ottanta e Novanta. Steven, da lui, ha ereditato la visione dell'industria. Poi sono arrivati i social e la popolarità con la grande interazione da parte dei suoi followers (milioni). Steven, oggi, conta su una fanbase fortissima che gli permette di essere sempre in prima linea anche per iniziative solidali.

Poi l'incontro, alcuni anni fa, con Donato Caprio. Tra loro il sodalizio professionale e la grande amicizia: con Mollica o senza diventa un brand di panini nel vero senso della parole. Prelibatezze che uniscono l'Italia da Milano a Napoli, passando per Roma e Bari. Dove, all'apertura, la coda era lunghissima.