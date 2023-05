L'avvocato Felice Massa, tra la moda, lo sport e Saint Moritz

Francesco Fredella 02 maggio 2023 a

Che Saint Moritz, una delle più famose mete turistiche montane, rappresenti da sempre, nell’immaginario collettivo, un vero e proprio brand, capace di creare tendenze ed influenzare le abitudini, non solo del variegato pubblico di elevatissimo standing abituato a frequentare la valle Engadina, ma anche dell’intera Svizzera, è un fatto noto.

Ciò su cui in pochi hanno avuto la lungimiranza di scommettere è la vertiginosa impennata della domanda di immobili ad uso residenziale, strutture ricettive e di attrazioni turistiche che si è registrata nella nota località turistica proprio durante la pandemia.

Tra questi, va senza alcun dubbio menzionato l’Avv. Felice Massa, professionista Milanese noto, tra le altre cose, per aver ideato e concluso importanti operazioni di sponsorizzazione in ambito sportivo a favore del gruppo di società facenti capo alla figura dello stilista Tedesco PHILIPP PLEIN, ma anche di altri brand come Cavalli e recentemente Boggi.

Difatti, proprio in piena epoca COVID è stato quest’ultimo a farsi promotore di un accordo di partnership con *Manuel Tenca* per contribuire allo sviluppo della *The Great Living Estate*, che, in brevissimo tempo, è divenuta la società di intermediazione immobiliare leader di mercato in Engadina, non solo per la quantità e qualità degli oggetti trattati, ma anche e soprattutto per l’altissimo target di clientela, che annovera personaggi del mondo sportivo e dell’alta finanza, italiana e non.

Ed è proprio grazie alle entrature nel mondo immobiliare, si è presentata l’opportunità di di costruire, nella già esistente struttura dei campi da Tennis del prestigioso Hotel Kempinsky, “il campo da Padel più alto d’Europa.”

L’occasione doveva essere colta in fretta e doveva essere sviluppata con un progetto all’altezza della location. Per questo l’Avv. Felice Massa, ha pensato di coinvolgere *Gian Enrico Gilardi*, tra le altre cose, già autore di uno dei migliori padel club dell’occidente, il Juggle.

E’ così che l’8 dicembre 2022, a St. Moritz, è stata inaugurata la “The Great Living Padel Arena”, il primo (e ad oggi ancora unico) campo da padel installato nella più rinomata località sciistica del mondo che, a due passi dalle piste, si è immediatamente affermato come un luogo di incontro e sfide del jet set internazionale.

- come mai questa iniziativa?

“Lo scopo principale è quello di creare network tra la clientela di alto livello di Saint Moritz e i partner d’eccellenza, posizionati nel settore luxury, che sin da subito hanno aderito all’iniziativa, candidandosi come sponsor di quello che promette di diventare uno dei luoghi più cool di Saint Moritz: tra questi Auto Ares Modena in primis; ma non dimentichiamo il brand di orologi in forte ascesa Gerald Charles, di cui assieme ai miei due soci *Manuel Tenca* e *Gian Enrico Gilardi*, siamo recentemente stati nominati ambassador”, spiega l’Avv. Felice Massa, il quale prosegue dicendo: “E non è finita qui, perché con la medesima compagine, abbiamo recentemente sottoscritto l’accordo per l’apertura di un campo da beach tennis sulla riva del lago a Silvaplana”.

Il beach tennis è una disciplina importata dal Brasile che sta registrando numeri da record anche in Italia. Da giocare rigorosamente all’aperto e a piedi nudi sulla sabbia, questo sport si sta affermando come una delle attrazioni estive più in voga e anche l’amministrazione della Valle Engadina pare averlo colto, supportando in maniera attiva la costruzione dell’ennesimo impianto sportivo targato “*The Great Living Estate*”.

L'inaugurazione è prevista per il 2 giugno prossimo e a giudicare da quanto accaduto lo scorso 8 dicembre per l’apertura della The Great Living Padel Arena, ci sarà davvero da divertirsi.