Scandalo in rete: Giulia Vaneri registra un video hard con un prete

C’è chi parla di scandalo. Chi, invece, di pura trasgressione. Strano, ma vero: Giulia Vaneri - content creator di successo - rivela di aver registrato un video su Only Fans con un prete.

“Era un mio iscritto”, dice. “Poi ha lasciato tutto ed allora ho pensato di registrare dei contenuti con lui quando ha deciso di lasciare l’abito da sacerdote”, continua la content creator. La Vaneri registra video da due anni ed ha un pubblico di migliaia di persone. “Non credo che ci sia nulla di male se un ex prete sia un mio abbonato, l’idea che abbia deciso di pubblicare un contenuto mi stuzzica ancora di più”. Appunto, il video è pubblico ma non sa ancora se lo toglierà perché è stata presa di mira da tantissime persone religiose, ci sono pezzi di video su tutti i suoi social ma troppe persone sono schierate contro di lei.