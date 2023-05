Il Metodo della Cbs Academy di Carola Carino diventa virale sui social. E non solo...

Rudy Cifarelli 18 maggio 2023 a

C’è un metodo scientifico che sarebbe meglio della CHIRURGIA ESTETICA. “Lo raccontano molte donne”, dice Carola Carino (personal trainer e imprenditrice). Il METODO DELLA CBS ACADEMY, l’unica accademia di allenamento e alimentazione al femminile in Italia fondata da Carola Carino e Nina Carino, sta conquistando il web.

“Il sogno di tutte le donne di eliminare la ritenzione idrica e la buccia d’arancia diventa realtà in due volte a settimana e soprattutto senza DIETE estenuanti e sacrifici assurdi, grazie alla cura del MICRO CIRCOLO”, racconta ancora la Carino. Che, poi, aggiunge: “Ogni Donna all’interno dei percorsi della CBS ACADEMY dimentica cosa significa spendere soldi in TRATTAMENTI, pressoterapie, massaggi e tutto quello che viene definito da CAROLA come un vero e proprio PALLIATIVO", racconta Carola Carino.

La personal trainer, inoltre, parla dell’importanza di agire sulle cause per poter debellare del tutto la ritenzione idrica e la cellulite. "Prendendosi cura della propria circolazione grazie a routine specifiche a partire dai propri piedi, in quanto la circolazione parte proprio da lì. Strategie di allenamento disinfiammatorie: con 2 volte a settimana in 40 minuti ogni donna all’interno del percorso riesce a debellare la ritenzione idrica grazie ad esercizi specifici per piedi, caviglie, polpacci e diaframma", conclude Carola.