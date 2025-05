L'Eredità, "forzatissimo": bufera dopo la ghigliottina

Pietro e Biancamaria i due concorrenti che si sono sfidati ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata di questa sera, domenica 11 maggio. A vincere, aggiudicandosi così la ghigliottina, è stato Pietro con un montepremi di 150mila euro. "E' la seconda volta che sei al tavolo", ha fatto notare il conduttore.

Le parole da collegare erano Luna, Mezzo, Media, Tre e Ragione. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 37.500 euro. "Un minuto per riflettere, forza Pietro", lo ha incoraggiato Liorni. Il campione, allora, ha tentato il tutto per tutto scrivendo sul cartoncino a sua disposizione la parola Chiara. Peccato però che la risposta corretta fosse un'altra, e cioè Età. Pietro però potrà riprovarci nella puntata di domani, lunedì 12 maggio.