Virgo Fund, acquisizione del 34% di Pick Up Service Srl

Acquisizione del 34% delle quote di Pick Up Service Srl con Eau de Milano per Virgo Fund, che ora è sbarcata a Dubai. L’acquisizione è stata curata dal prestigioso studio Tax Lex Consulting di Roma, dott. Alessandro Vox e avv. Marco Callori, e prevede la partecipazione di Virgo Holding S.p.A. in Pick Up Service s.r.l. nonché investimenti volti allo sviluppo di impianti e servizi strategici. L’investimento, per cassa, è di oltre 5 milioni e la crescita del fatturato del 20%. Pick Up Service ha ricavi per oltre 13 milioni di euro e impiega circa 200 lavoratori diretti e in outsourcing. La sinergia con Virgo Fund porterà un aumento immediato del fatturato di Pick Up del 20% oltre al naturale trend positivo che l’azienda brianzola consegue già da anni.

Pick Up Service ha tre divisioni, una cosmetica, una alimentare e una di logistica, con personale altamente specializzate, che garantisce alta qualità e cura nelle lavorazioni. Società specializzata nel riempimento, confezionamento, assemblaggio e logistica di prodotti del settore alimentare, cosmetico, farmaceutico e della cura e igiene della persona, è caratterizzata da eccellenza operativa e commerciale, avanzata innovazione tecnologica e attenzione alle risorse umane. “Ci siamo conosciuti in occasione dello studio della linea di cosmetici che Virgo lancerà il prossimo anno. Siamo certi che possiamo diventare strategici uno per l’altro mettendo a disposizione le rispettive competenze”, sottolinea Marco Calabrese, Presidente di Pick Up Service S.r.l, che collabora con i brand più esclusivi e noti a livello internazionale e che, in questo modo, pone le basi per un rafforzamento sinergico delle società che potranno affermarsi in aree di business strategiche, rafforzando l’asset di Virgo Fund nei settori della Cosmesi e dell’Alimentare. “L’ingresso di Virgo in Pick Up Service aumenterà la capacità di investimento velocizzando il processo di crescita che è in atto da

qualche anno. E strategico sarà il Brand Eau de Milano, che personalmente ho creato, il quale sarà il primo di tanti da gestire a livello mondiale, oggi abbiamo già un negozio a Dubai e una collaborazione con un partner giapponese".