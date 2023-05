In diretta i video vincitori della IXª edizione del contest Anter Green Awards “Un minuto di sostenibilità”

Premiati i bambini delle scuole italiane che parlano di ambiente

Si è conclusa la IXª edizione del contest ANTER Green Awards “Un Minuto di Sostenibilità” promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili. Sono stati selezionati i video dei bambini delle scuole italiane che parlano di ambiente: in diretta lunedì 29 maggio alle 20.00 le premiazioni. Anche quest’anno il progetto educativo di ANTER, Il Sole in Classe, ha ricevuto grande adesione da parte degli istituti scolastici italiani che tramite i loro insegnanti hanno coinvolto migliaia di bambini sui temi ambientali. Gli Ambasciatori dell’Associazione hanno supportato con la presenza le attività e messo a disposizione i materiali didattici, appositamente studiati per affrontare in maniera ludica, semplice e facilmente comprensibile anche gli argomenti più complessi durante le lezioni tematiche. Gli oltre 7000 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado aderenti, hanno avuto poi la possibilità partecipare agli AGA 2023, il concorso a tema che prevede la realizzazione di elaborati. Per l’edizione di quest’anno è stato chiesto ai bambini di raccontare il proprio impegno per un mondo più green con la crezione di un video di un minuto, ispirandosi ad un modello che gli è familiare, quello di Tik Tok. Il leit motiv “basta un minuto per…” ha portato alla raccolta di contenuti per oltre “cento minuti di sostenibilità” sui temi proposti (alimentazione, sostenibilità, riciclo e differenziata, risparmio energetico, inquinamento atmosferico, energie pulite, mobilità green, economia circolare) a riprova del gradimento dell’iniziativa e della forza del messaggio. Gli elaborati sono stati votati on line sulla piattaforma di ANTER. Alle scuole premiate saranno attribuiti premi da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico, grazie alla Rete d’Imprese NWG, sponsor e supporter dell’iniziativa.

Il podio:

• 1° Classificato: Scuola Primaria Paritaria Madre Maria Mazzarello, Asti (AT) - premio del valore di 3.000 euro

• 2° Classificato: Istituto Comprensivo di Zevio - Scuola Secondaria di I grado Altichiero da Zevio, Zevio (VR) - premio del valore di 2.000 euro

• 3° Classificato: Istituto Comprensivo Bassa Sabina - Scuola Primaria Montopoli, Montopoli di Sabina (RI) - premio del valore di 1.000 euro

Oltre ai video votati on line ne sono stati selezionati ulteriori tre da parte di una giuria tecnica composta da studenti della Scuola di Regia di Accademia 09 di Milano, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud d’Italia. • Nord Italia: Istituto Comprensivo A. Ligabue Scuola Primaria I. Calvino, Reggio nell'Emilia (RE) - premio del valore di 1.500 euro • Centro Italia: Istituto Comprensivo F. De André, Pomezia (RM) - premio del valore di 1.500 euro • Sud Italia: Istituto Comprensivo S.G. Bosco G. Venisti - Scuola Secondaria di I grado, Capurso (BA) - premio del valore di 1.500 euro Via Traversa Pistoiese, 83 - 59100 Prato Tel 0574 34805 - fax 0574 028311 CF 91026310473 - P. IVA 01680940473 www.anteritalia.org [email protected] La premiazione sarà trasmessa in diretta lunedì 29 maggio alle ore 20.00 sulla pagina Facebook di ANTER e sul sito. Interverranno insieme al Presidente di ANTER Alessandro Giovannini e alla Dott.ssa Stefania Russo, Presidente del Comitato Scientifico e l’attrice Claudia Gerini e il cantante Albano Carrisi per un saluto ai bambini e a sostegno del messaggio. Il Sole in Classe, ha raggiunto negli anni più di 6.000 scuole e sensibilizzato oltre 250.000 bambini attraverso la veicolazione di messaggi importanti e di informazioni puntuali. Il Presidente di ANTER Alessandro Giovannini ha dichiarato “Siamo giunti al termine di questa nuova edizione orgogliosi del seguito e dell’interesse che i bambini dimostrano verso il progetto e i temi proposti e fermamente convinti che la formula vincente risieda nell’educazione dei piccoli. Per questo sono lieto di annunciare che, grazie ai bambini delle scuole italiane, ANTER proseguirà la sua missione per la promozione di comportamenti sostenibili, portando il Sole in Classe direttamente nelle case, dove tutti insieme in famiglia, bambini e genitori, potranno vedere i nostri cartoni animati e aiutarci a preservare le condizioni di vivibilità sul nostro pianeta, perché non ha senso viaggiare nello spazio se non si ha una casa dove tornare”.

Massimo Casullo, Responsabile d’impatto delle aziende della Rete di Imprese NWG New World in Green, che sostiene sin dalla prima edizione gli ANTER Green Awards ha aggiunto “Le buone pratiche per ridurre il nostro impatto e il rispetto del pianeta che ci ospita sono valori che i bambini già conoscono. Attraverso il loro esempio siamo noi adulti che apprendiamo. Essere al fianco di ANTER ogni anno è un impegno concreto per sottolineare quanto sia importante per noi l’educazione ambientale non solo tra le nuove generazioni ed è parte integrante della strategia di sostenibilità delle aziende della rete di imprese NWG coinvolte nel progetto: NWG Energia ed NWG Italia”.