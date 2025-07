Carlos Alcaraz, l'attimo in cui ha perso la testa

Nella conferenza post-partita, Alcaraz ha spiegato come Sinner abbia giocato in maniera praticamente perfetta da fondo campo, vanificando ogni suo sforzo di rispondere in modo da coglierlo impreparato. Il martello di Murcia ha esclamato: “Sentivo che lui era più completo di me. Sono molto orgoglioso del mio tour sull'erba. Perdere una finale di Super Slam – ha detto lo spagnolo in sala stampa - è sempre difficile, ma abbiamo imparato ad accettare le cose come vengono e a cogliere gli aspetti positivi. Ci sono stati momenti di ogni tipo nella partita. Sinner, partendo dal secondo set, ha alzato il livello da fondocampo. Non sapevo cosa fare; sentivo che lui era più completo di me”.