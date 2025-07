Jannik Sinner, "Wimbledon un torneo costoso": parole incredibili

Il giusto modo per rilanciarsi dalla cocente sconfitta nella finale del Roland Garros, e per continuare il suo processo che lo possa far diventare una leggenda del tennis italiano. Jannik Sinner si è preso senza troppe discussioni un meritato successo a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, arrivato alla fine del quarto set e con nel mezzo anche una interruzione per… un tappo di Champagne volato in campo. In un momento decisivo del match, il 23enne altoatesino non ha perso l’aplomb, anche se poi ci ha scherzato. Il tennista numero uno al mondo ha confermato l’unicità del torneo di Wimbledon anche per questi motivi: "Com’è stato dover evitare un tappo di champagne? Non mi era mai successo, ma succede solo qui a Wimbledon — ha detto — Questo è il motivo per cui amiamo giocare qui".

E poi, ecco la battuta anche per giustificare quanto accaduto: "È un torneo molto costoso”, le parole di Sinner, che poi ci ha riso su, mentre le sue parole sono state accolte da un’ovazione da parte del pubblico presente. Insomma, un modo per sottolineare quanto i Championship siano iconici. E a proposito di unicità e tradizione, ora Sinner è un membro onorario dell’All England Club e potrà dunque accedere a una serie di grandi privilegi per tutta la vita presso la struttura che ospita il torneo più antico del mondo. "È bellissimo, spero che la mia carriera duri a lungo e poi ci penserò a tornare qui da membro: è fantastico essere in questa posizione — ha detto — Quando si è giovani è il sogno dei sogni perché è lontanissimo: adesso sto vivendo il mio sogno”.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43372039]]

Da oggi, lunedì 14 luglio, potrà circolare liberamente in ogni area dell’All England Club, godere dei servizi personali — dalla lavanderia alla stanza privata — e accedere al Royal Box anche da ex giocatore. Oltre a una replica in miniatura del trofeo, inoltre, Sinner avrà per sempre un posto d’onore nel tempio del tennis, oltre a due biglietti quotidiani per il Centre Court a ogni edizione futura del torneo.