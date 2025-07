Roberto Ciufoli, il dramma: tumore maligno al rene, "ho sottovalutato i sintomi"

Roberto Ciufoli sta attraversando un periodo particolarmente complesso, segnato da una sfida che ha messo alla prova non solo il suo corpo, ma anche il suo spirito. In una recente intervista rilasciata a Benessere Magazine, l’attore ha condiviso la sua esperienza con una diagnosi che ha cambiato radicalmente il corso della sua vita: un tumore maligno al rene.

"Pochi mesi fa è arrivata la diagnosi: tumore al rene. Avevo dei sintomi, ma avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. A un certo punto, però, ho capito che dovevo sottopormi a controlli approfonditi, che non potevo più rimandare. Dietro al calcolo, coperto da un grumo di sangue, si nascondeva un tumore, a uno stadio anche avanzato, come ha rivelato la biopsia", ha raccontato Ciufoli, con grande lucidità.

Dopo la scoperta, l’attore ha affrontato un’operazione importante per contrastare la malattia. "L’intervento è stato drastico", ha spiegato, rivelando che gli sono stati asportati rene, uretere e linfonodi. "Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo. Abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta".

Oggi Ciufoli si trova in fase di recupero e, nonostante alcuni dolori residui, ha già ripreso il suo lavoro. Il ritorno all’attività è stato per lui fondamentale anche dal punto di vista emotivo: "Sono in fase di recupero. Certo, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda".

La forza d’animo è stata una delle armi principali che l’attore ha utilizzato per fronteggiare la malattia. Con determinazione, ha cercato di trasformare una sfida drammatica in un’opportunità per dimostrare coraggio. "Io prendo di petto le avversità, non mi abbatto. E poi sentivo comunque una responsabilità nei confronti di familiari e amici, per i quali dovevo essere forte e sereno. Ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi".