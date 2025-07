Nick Kyrgios, l'orrore più grande: Jannik Sinner e le siringhe

La finale femminile di Wimbledon 2025 è stata un monologo: Iga Swiatek ha travolto Amanda Anisimova con un doppio 6-0, lasciando poco spazio all’immaginazione. Un risultato del genere non si vedeva all’All England Club dal 1911. E più in generale, nell'era Open, da Steffi Graf nel 1988 (al Roland Garros contro Nataša Zvereva). Il match, durato appena 48 minuti, ha scatenato reazioni e commenti, ma quello più inaspettato (e provocatorio) è arrivato da Nick Kyrgios. Domenica sera il post X semplice di un asterisco, poi un altro post scrivendo “Commenta come ti senti dopo che Wimbledon è finito”, con chi ha replicato sotto mettendo l’immagine delle siringhe (chiaro attacco a Jannik Sinner sul caso Clostebol).

Intervenuto sabato su TNT Sports, insieme a CoCo Vandeweghe e Dan Evans, Kyrgios non ha usato mezze misure: “Quando capisci che il set è andato, devi buttarlo via — ha detto —. Lo molli del tutto e ti concentri sul secondo. So che sembra assurdo, ma a volte serve rompere il ritmo dell’avversaria”. Secondo Kyrgios, in una situazione di totale dominazione come quella subita da Anisimova, la priorità non è combattere ogni punto, ma preparare mentalmente la ripartenza. “Non le darei nessun ritmo — ha aggiunto — Camminerei da una parte all’altra, non colpirei nemmeno una palla. Perché sprecare energie inutilmente?”.