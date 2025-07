Jannik Sinner nel panico quando arriva Kate Middleton: cos'è successo

Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere e Jannik Sinner, una volta aver sollevato al cielo di Londra la coppa di Wimbledon, primo italiano nella storia a farlo, ha subito pensato anche ai dettagli del protocollo dei vincitori. Perché si sa lui non vuole sbagliare nulla. Soprattutto ora che, dopo aver battuto Carlos Alcaraz, è entrato nella storia dello sport italiano. E, così come è preciso in campo, Sinner è stato certosino anche a racchette riposte, ha cioè preteso precisione a se stesso anche da campione di Wimbledon, perché in quel momento avrebbe dovuto essere premiato dalla principessa Kate Middleton, patrona ufficiale dell’AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club).

Le telecamere ufficiali del torneo hanno ripreso Sinner, infatti, mentre chiede il supporto di Denise Parnell, capo degli arbitri a Wimbledon e figura di spicco nel torneo, per sapere da lei in che modo dovesse rivolgersi a Sua Maestà quando si sarebbe avvicinata per premiarlo. Non l'ha fatto prima probabilmente per una questione di scaramanzia, per semplice educazione. Si sa che a Wimbledon, e in generale nel Regno Unito, le etichette per la Royal Family sono fondamentali. In più, Kate con il suo stile ricopre alla perfezione questo ruolo “regale” che le conferisce un’aura imponente, anche se elegante.