"Il killer dell'Apocalisse", in libreria il nuovo giallo milanese di Fabrizio Carcano

Nel giorno intitolato a San Giovanni, l’estensore del controverso testo biblico dell’Apocalisse arriva in libreria il giallo milanese ‘Il killer dell’Apocalisse’, edito da Mursia Editore, 16esimo romanzo del prolifico romanziere meneghino Fabrizio Carcano, milanese trapiantato da qualche anno a Bergamo.

Romanzo ambientato a tinte noir ambientato nella Milano del 1976, con una trama che corre su un doppio binario parallelo con un’indagine su un assassino che rivendica i suoi delitti attraverso passi estratti dall’Apocalisse, il testo biblico di San Giovanni, e dall’altra un’indagine cronachistica attinta dalla realtà di quel periodo turbolento, nella città della paura, dove quotidianamente avvengono omicidi legati alla criminalità e al terrorismo politico.

“A fare da sfondo a questa doppia indagine c’è la Milano vera di quegli anni, non è ancora la Milano da bere, questa è la Milano delle fabbriche interne alla città, con le tute blu e le notti dominate dalla paura di uscire, con pochi svaghi se non le bische in mano ad un noto malavitoso che finirà, nella realtà, per farsi la guerra sui marciapiedi milanesi con un celebre bandito rapinatore dagli occhi di ghiaccio. Ho scelto di ambientarlo nell’estate 1976 proprio per poter raccontare questi fatti realmente accaduti, che ho reinterpretato e romanzato non attenendomi a quella che è poi stata la verità stabilità dai processi”, tiene a precisare lo stesso Carcano, 49 anni, giornalista professionista, scrittore e direttore editoriale della collana Giungla Gialla di Mursia.

Rimarcando il taglio religioso del suo giallo: “Ancora una volta ci sono le chiese milanesi, con i loro misteri, e c’è un pezzo lontano della storia cittadina, l’oscuro manicomio della Senavra. E c’è un assassino legato alla figura di San Giovanni l’evangelista, per questo il libro esce proprio nel giorno dedicato a questo santo, il 23 giugno. È il mio quarto romanzo ambientato negli anni ‘70, nel pentolone milanese dove bollono violenze criminali e politiche” aggiunge Carcano, uno degli scrittori più amati dal pubblico milanese, attivo sulla scena editoriale metropolitana dal marzo 2011 quando esordì con il giallo esoterico Gli Angeli di Lucifero.

Da allora altri 15 gialli milanesi, tutti con Mursia, tra cui il Mostro di Milano e i Delitti dello Zodiaco aventi per protagonista il commissario Vittorio Maspero, capo della Omicidi specializzato nella caccia di assassini seriali.

L’autore presenterà in anteprima Il Killer dell’Apocalisse martedì 27 giugno alle 18.30 alla libreria il Covo della Ladra di Libri in via Scutari.