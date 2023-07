Sul Bur l'accreditamento di I° livello per il Centro geriatrico di Matera

06 luglio 2023 a

E’ stata pubblicata sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione Basilicata) n. 39 del 5 luglio 2023 la determinazione n. 216 della Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona, Ufficio Politiche sociali e sistemi di welfare, che rilascia, in ottemperanza alle previste prescrizioni, l’accreditamento istituzionale di I° livello del Centro Geriatrico Matera Srl.

"Con il provvedimento e in seguito alla presa d’atto del rapporto della verifica effettuata dal team regionale, alla struttura sociosanitaria privata Centro geriatrico Matera Srl sita in via Enzo Ferrari è stato rilasciato l’accreditamento per i seguenti percorsi assistenziali: 20 PL (posti letto) tipologia R2 (RSA residenziale estensiva); 20 PL tipologia R3 (RSA residenziale per non autosufficienti lungoassistenza); 8 PL tipologia R2D Alzheimer; 18 PL tipologia SR (RSA residenziale per non autosufficienti)", afferma il direttore generale dell'ASM di Matera, Sabrina Pulvirenti.

“La Regione e l’Asm, attraverso il lavoro degli Uffici preposti, tradotto nella determinazione di accreditamento di I° livello, - sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - hanno dato una risposta concreta ed efficace alla struttura operante nella Città dei Sassi, alla sicurezza occupazionale del suo qualificato personale, alla richiesta di assistenza sociosanitaria dei cittadini, soprattutto anziani, residenti a Matera e provincia”.

"La Basilicata aveva un deficit storico - e ancora ce l'ha - di RSA. L'obiettivo è di aumentare l'offerta di servizi, dare risposte ai più fragili e attrarre nuovi investitori in Basilicata", afferma il vice presidente della giunta regionale e assessore alla salute, Francesco Fanelli.