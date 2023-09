Capalbio Film Festival, al via dal 14 e fino al 17 settembre: ecco tutto il programma

13 settembre 2023 a

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Capalbio Film Festival al via dal 14 al 17 settembre con la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti animerà per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana.

È una grande soddisfazione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio– quella di poter ospitare una rassegna così importante e ricca di appuntamenti. Sarà una quattro giorni caratterizzata da ospiti e pellicole di rilievo nazionale e internazionale, con un grande coinvolgimento da parte del territorio capalbiese e della sua gente. Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato, a iniziare dalla Fondazione Capalbio, alla realizzazione del Capalbio Film Festival, ci auguriamo di poter proseguire con entusiasmo e professionalità anche nei prossimi anni”.

Si parte giovedì 14 settembre alle 19.00 con Claudia Gerini, Francesca Inaudi e lo sceneggiatore Paolo Costella che presenteranno L’ordine del tempo di Liliana Cavani, Leone d’oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film tratto dal saggio di Carlo Rovelli già in anteprima a Venezia. A salutare il pubblico del festival la madrina Margherita Buy con i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi. A dialogare sul palco con le interpreti del film Steve della Casa e Stefania Ulivi.

Alle 22.00 sarà presentato Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci che incontrerà il pubblico in sala.

Venerdì 15 settembre alle 16.00 apre la rassegna Margini di Niccolò Falsetti, che sarà presente al festival con Silvia d’Amico e Francesco Turbanti tra gli interpreti del film.

Alle 18.00 la consegna del Premio alla Sceneggiatura Capalbio Film Festival 2023 alla sceneggiatrice Federica Pontremoli per il film Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti che sarà proiettato al termine della premiazione.

Alle 20.00 in programma Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani presentato dal regista e degli sceneggiatori Maddalena Ravaglia e Leonardo Fasoli.

Chiude la serata alle 22.00 la proiezione del film La bella estate di Laura Luchetti, liberamente ispirato dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese. In sala con la regista gli interpreti Yile Yara Vianello e Andrea Bosca.

Sabato 16 settembre alle 16.00 sarà consegnato il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2023 al produttore Carlo Degli Esposti che alle 16.30 parteciperà al talk Call My Agent, un incontro speciale con Steve Della Casa e Daniele Orazi, alla presenza del regista Luca Ribuoli e degli interpreti Marzia Ubaldi, Filippo de Carli e Francesco Russo.

Segue alle 17.00 il talk Siamo serie. Consigli interessati delle attrici agli sceneggiatori maschi con Piera Detassis che incontra l’attrice e regista Micaela Ramazzotti.

In programma alle 17.30 il talk Fantozzi di Paolo Villaggio. Dal libro al film all’opera teatrale, in occasione del quale Steve Della Casa incontra il regista Davide Livermore che porterà a teatro i personaggi creati da Paolo Villaggio con lo spettacolo Fantozzi. Una tragedia, uno dei più attesi della prossima stagione del Teatro Nazionale di Genova.

Alle 18.00 la presentazione di Cattiva Coscienza di Davide Minnella, introdotto dal regista e dagli attori Francesco Scianna e Filippo Scicchitano.

Alle 20.00, in anteprima da Venezia, la proiezione del documentario Enzo Jannacci – Vengo Anch’io di Giorgio Verdelli alla presenza del regista e del produttore Nicola Giuliano.

Chiude la serata, a partire dalle 22.30, il Capalbio Film Festival Party DJ Set in Piazza della Repubblica a Borgo Carige con alla consolle l’attore e conduttore televisivo Riccardo Rossi e Steve Della Casa.

In programma domenica 17 settembre, a partire dalle 11.00, la Maratona verde introdotta da Carlo Alberto Pratesi e Steve Della Casa con Hypermaremma un progetto di arte diffusa grazie all'intervento di artisti contemporanei, invitati a relazionarsi con il territorio e la sua storia, a seguireInteractions, film antologico che raccoglie 12 cortometraggi internazionali dedicati alla difesa della natura prodotto da Adelina von Furstenberg e realizzato da un collettivo di registi tra cui spicca l’italiana Isabella Rossellini. A partire dalle 14.00 le proiezioni di Earth Protectors di Anne de Carbuccia, Il mio vicino è un orso di Mattia Cialoni, che racconta la storia dell’orsa Amarena e dei suoi cuccioli e Un’altra Italia era possibile – Il cinema di Giuseppe De Santis di Steve Della Casa, già presentato nella sezione Venezia Classici all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Alle 18.00 arriva sullo schermo di Capalbio Film Festival Oppenheimer di Cristopher Nolan, la pellicola, campione di incassi in tutto il mondo, adattamento della biografia di Oppenheimer di Kai Bird e Martin J.Sherwin. Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano.

Sempre domenica 17, a partire dalle 18.00, il festival si sposta da Capalbio alle Terme di Saturnia dove si svolgerà un focus sulla sostenibilità dal titolo Cinema Verde: Illuminare la sostenibilità per sconfiggere l’eco-ansia. A moderarlo Carlo Alberto Pratesi, Presidente di EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability, Anna Foglietta, attrice e Presidente della ONLUS Every child is my child, Paola Boncompagni scrittrice e attivista, autrice del libro La terra vista da qui: Diario aereo di una cooperante viaggiatrice, Anne de Carbuccia artista ambientale e fondatrice di One Planet One Future. A parlare di ambiente alcune delle più importanti realtà italiane attive nel settore: Alessandro Esposito Fondatore e CEO di OFF GRID Alternative Movement, una multiultility che opera a 360 gradi nel mondo dell’efficientamento energetico, della fornitura di energia e gas, della green mobility, della telefonia fissa e mobile e dell’abbigliamento ecosostenibile.

Martina Schiuma The ID Factory Influencer, Mariastella Giorlandino, AD Artemisia Lab, centro di eccellenza nell’alta diagnostica medica attivo dal 1970, Dino Vannini, Head of Documentaries and Factual Channel Sky, Andrea Salvia, Founder & AD Gorilla Socks, tra le 12 start up dal cuore verde che stanno cambiando l’Italia nella lotta all’insostenibilità ambientale nel settore tessile, proponendo calzini in una fibra naturale ed ecosostenibile come il bambù. Mattia Cialoni Wildlife Filmmaker, Edward Cutler Presidente di Tuscany Environment Foundation e Chiara Sciola, Presidente della Fondazione Sciola dedicata al grande scultore sardo di fama internazionale a cui andrà, durante il corso della serata, il Premio Green Ciak Capalbio Film Festival 2023.

A seguire la proiezione di Born Of Stone di Emilio Bellu viaggio poetico sulle opere di Pinuccio Sciola noto per le sue pietre sonore.

Alle 19.30 l’evento speciale Le terme nel cinema, talk con Steve Della Casa e Francesca Nocerino con il film a sorpresa su Saturnia anni ‘50.

Chiude il festival alle 21.00, a Capalbio, al cinema Tirreno di Borgo Carige, la proiezione di Felicità film d’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, presentato nella sezione Orizzonti Extra alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Premio degli spettatori.

La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana vede come location il Cinema Tirreno di Borgo Carige per le proiezioni e gli incontri e la Galleria Il Frantoio di Capalbio che ospiterà la mostra Landscape Experience. Connessioni tra arte e paesaggio degli artisti Antonio Barbieri, Matteo Sanna e Vincenzo Marsiglia, quest’ultimo, ideatore e disegnatore dell’immagine ufficiale del festival e responsabile dell’allestimento del Cinema Tirreno di Borgo Carige.

Capalbio Film Festival è reso possibile grazie ai Main Partner Artemisia Lab, Intesa Sanpaolo, OFF GRID Alternative Movement, ai Partner: ADF Acquedotto del Fiora, Av Set, Ecocleaning ed ai Supporter My Style Bags Milano, Essenzialmente Laura, Gorilla Socks, Proraso, Marvis, Terme di Saturnia Natural Destination, La Locanda Rossa, Galleria Il Frantoio, La Vigna sul Mare, la Valle del Buttero e Capalbio è Vino. I Media Partner di Capalbio Film Festival 2023: Sky Arte, Sky Nature, Forbes, Il Tempo, Il Giornale e Libero.