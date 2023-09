Pop the City, le fotografie di Hubertus Von Hoenlohe in mostra al Chiostro del Bramante

14 settembre 2023 a

Da venerdì 15 settembre, il Chiostro del Bramante ospiterà la mostra Pop the City di Hubertus von Hohenlohe. Molti ricordano il figlio di Ira von Fürstenberg per le sue sei partecipazioni alle Olimpiadi invernali come sciatore alpino in rappresentanza del Messico (è nato nella capitale dello stato centroamericano), altri per il suo ruolo manageriale nella holding La Scogliera e in Banca Ifis.

Da domani, chi ancora non lo sa, lo potrà ammirare nella sua veste di fotografo. Dal 2000, infatti, Von Hohenlohe espone i suoi ritratti in tutto il mondo. Le immagini sono di natura diversa; si va dagli scatti a sportivi, manager, politici e nobili (Nicky Lauda, Zidane, il re d’Olanda e Buffon per citarne alcuni) a dei particolari scatti nel contesto urbano delle città che visita, dove compare anche lui come ‘riflesso’.

Il fotografo messicano, infatti, si può dire sia stato un antesignano del selfie. Già nel 2000, immortalava angoli di metropoli, comparendo lui stesso nelle superfici riflettenti che immortalava. Attraverso i suoi scatti, Von Hohenloe racconta la società contemporanea, foto che parlano delle metropoli e selfie d'autore che fanno il verso al narcisismo dei social network. Un cittadino del mondo che racconta le città da un'angolazione inedita e fa pensare sull'incapacità dell'uomo di scorgere la bellezza intorno a sé. A questi scatti, si aggiungono i ritratti dei personaggi famosi, al momento al centro di un’esposizione a Siviglia ma che in futuro potrebbe approdare in Italia.