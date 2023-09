Torino, la tre giorni di prevenzione e sport

14 settembre 2023 a

a

a

Il Circolo della Stampa Sporting di Torino è pronto ad ospitare il 15, 16, 17 settembre la terza edizione di Tennis & Friends - Sport e Salute. Dalla nascita al 2022 la manifestazione ha raggiunto complessivamente 400.000 presenze con una crescita annua costante del 20%; 190.000 sono stati i check-up gratuiti effettuati.

LO START E’ #BEACTIVE, LA PREVENZIONE E’ GIOVANE

La tappa piemontese di Tennis & Friends - Sport e Salute, Official Charity delle Nitto ATP Finals, ospiterà venerdì 15 settembre alle 11.45 presso il Campo Stadio la Cerimonia inaugurale della Settimana Europea dello Sport, alla presenza delle Istituzioni Europee, del Dipartimento Sport e Giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Piemonte, della Città di Torino e di numerosi campioni dello sport, rilanciando l’hashtag #beactive per richiamare l’attenzione sul valore della pratica sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione. A partire dalle ore 09.30 il Villaggio della Sport e il Villaggio Interforze accoglieranno gli studenti delle scuole primarie e secondarie riservando loro dei percorsi legati ai temi della salute e dello sport. Sabato 16 e domenica 17 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il Villaggio della Salute offrirà screening gratuiti alla popolazione grazie all’allestimento di 70 postazioni sanitarie con 48 diverse aree specialistiche presidiate da oltre 350 unità operative, suddivise tra volontari, personale sanitario e medici provenienti dalle strutture d’eccellenza della Città di Torino in collaborazione con l’ASL Città di Torino.

TROFEI ENI TENNIS CUP E BANCA INTESA SANPAOLO PADEL CUP - NUMEROSI GLI AMBASSADOR CHE SCENDERANNO IN CAMPO

Molti gli Ambassador che si sfideranno per vincere i Trofei messi in palio da ENI e da Banca Intesa Sanpaolo: i match, in calendario sabato 16 e domenica 17 settembre, vedranno in campo Nicola Amoruso, Vittorio Brumotti, Alessandro Budel, Cristina Chiabotto, Nicolò De Devitiis, Nelson Dida, Elio e le Storie Tese, Miriam Fecchi, Ciro Ferrara, Jimmy Ghione, Max Giusti, Ciccio Grabbi, Simone Loria, Veronica Maya in veste di madrina, Claudio Marchisio, Neri Marcorè, Edelfa Chiara Masciotta, Omar Milanetto, Ignazio Moser, Alessandro Ossola, Simone Pepe, Marzia Roncacci, Serginho, Sebastiano Somma, Stefano Sorrentino e tanti altri. Special Guest Albano Carrisi, che torna a Tennis & Friends - Sport e Salute dopo essersi esibito in campo durante la scorsa edizione torinese.