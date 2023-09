Virgo Milano Cosmetics nomina Vittorio Bottini come Direttore Commerciale

18 settembre 2023 a

a

a

Virgo Milano Cosmetics ha annunciato una mossa strategica di grande risonanza nel panorama cosmetico globale, la nomina di Vittorio Bottini come nuovo Direttore Commerciale e la scelta non è casuale, perché Bottini arriva da un gigante della cosmetica mondiale, una realtà con un fatturato annuo di mezzo miliardo di euro, dove ha ricoperto con successo la medesima posizione.

E’ una nuova tappa nel percorso di crescita e consolidamento della presenza globale di Virgo Milano Cosmetics. "La nostra visione è chiara e ambiziosa - dichiara Lorenzo Marchetti, Creative Director di Virgo Cosmetics -. Vogliamo espandere la nostra impronta nel mercato globale. Con la profonda esperienza di Vittorio e il suo track record di successi, siamo certi di avere fatto la scelta giusta per guidare la nostra squadra commerciale verso nuovi, entusiasmanti traguardi".

Durante la sua precedente esperienza, Bottini ha dimostrato una notevole capacità di espandere la presenza di brand nel panorama internazionale, attraverso una strategia mirata, relazioni solide e una comprensione profonda delle dinamiche di mercato. La sua reputazione nel settore parla da sola: un professionista di calibro, con una visione innovativa e una passione inarrestabile per il mondo della bellezza.



Vittorio Bottini afferma: "Sono entusiasta di questa nuova avventura con Virgo Milano Cosmetics. L'opportunità di lavorare con un brand in rapida crescita, noto per la sua innovazione e qualità, è qualcosa che mi motiva profondamente. Insieme, costruiremo una presenza ancora più forte e influente a livello globale". L';arrivo di Bottini è visto da molti esperti del settore come una chiara indicazione della determinazione di Virgo Milano Cosmetics a continuare a crescere, innovare e dominare il mercato. Questa nuova acquisizione non solo rafforzerà la struttura interna dell'azienda, ma posizionerà anche Virgo Milano Cosmetics come un leader indiscusso nel panorama della

bellezza.

La nomina avrà effetto immediato e Vittorio sarà basato presso la sede centrale di Virgo Milano Cosmetics. Il team e l'intera azienda sono ansiosi di iniziare questo nuovo capitolo, sostenuti dalla guida e dalla visione di Bottini. "In Virgo Milano Cosmetics crediamo nel potere della bellezza e nell'importanza di portare al mondo prodotti di qualità superiore - conclude Lorenzo Marchetti - con Vittorio al nostro fianco, siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro e a scrivere una pagina entusiasmante nella nostra storia".