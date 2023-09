Matilde G: la sua “None of Your Business” regala emozioni al Gran Premio di Singapore

18 settembre 2023 a

a

a

La scena musicale internazionale ha una nuova regina in ascesa che sta già conquistando i cuori e le menti di fan di tutto il mondo. Matilde G è una giovane cantante italiana che a soli diciotto anni, sta facendo parlare di se nell'industria musicale internazionale. Scrive canzoni pop in inglese, lingua per lei naturale avendo vissuto metà della sua vita all’estero. Personalità eccentrica, outfit colorati, make up grintosi, gioielli appariscenti, ha un approccio da superstar diverso da quello della ragazza della porta accanto che piace alle “anziane".

Nel suo nuovo singolo “None of Your Business” canta: “non sono fatti vostri quello che dico, quello che faccio, come mi vesto, con chi esco. Perché io sono una regina”. “None Of Your Business”, uscita il 15 settembre 2023, promette di essere un inno al potere della sua autenticità. Matilde G lo ha cantato dal vivo il giorno stesso dell’uscita sul prestigioso palco del Gran Premio di Formula 1 di Singapore. E' impossibile pensare ad un luogo migliore per celebrare un successo annunciato.



Il 15 settembre, al tramonto, l'artista italiana ha incantato il pubblico un set da 45 minuti nella suggestiva cornice del teatro all’aperto Esplanade, con lo skyline come sfondo. Ha portato sul palco le sue più recenti canzoni oltre ad alcune cover dei suoi artisti preferiti. Nei giorni successivi, 16 e 17 settembre, invece, ha intrattenuto gli ospiti VIP nell'esclusivo Paddock Club, accompagnandosi con il piano e la chitarra.



“None Of Your Business”, il nuovo singolo, Matilde G l'ha scritto insieme a Josefin Glenmark e Gustav Efraimsson e celebra la forza personale della propria originalità contro gli stereotipi sociali. Nel testo Matilde G si ribella alle aspettative altrui e abbraccia la sua individualità con orgoglio. È un messaggio che risuona profondamente, soprattutto in un'epoca in cui l'autenticità è una virtù che ancora troppo spesso cede alle logiche delle aspettative della società.

“Vorrei che questa canzone fosse un faro per tutti coloro che cercano di navigare attraverso le insidie dei giudizi altrui che ingabbiano la loro indole e condizionano le loro scelte”, spiega la giovane artista italiana. “Se mi fossi omologata al gruppo non avrei avuto modo di sviluppare la mia personalità artistica. Ci vuole coraggio ad essere originali e a volte ci si sente soli, ma ne vale la pena”, conclude. La melodia pop di “None Of Your Business” è immediata ma non scontata, la voce di Matilde G regala emozioni, mentre la produzione musicale è brillantemente curata dalla società svedese “The Kennel AB”. Il video del brano é stato girato da un team siciliano guidato dai produttori Giuseppe Vergopia e Graziano Piazza, con le magiche coreografie di Daniel Collins. Matilde G viene rappresentata con eccentrici outfit da regina del pop curati dalla stylist Lorena Grisalfi. Grazie alla forza delle immagini, “None Of Your Business" diventa un'esplosione di potere musicale e di autenticità, una canzone che promette di lasciare il segno nella scena musicale globale.