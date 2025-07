L'Aria che tira, Ronzulli contro il dem Romano: "Che mestiere fa?"

"La politica dei due forni, cioè continuare a strizzare l'occhio all'estrema destra, non è più accettabile": Paolo Romano, consigliere regionale del Pd in Lombardia, lo ha detto in collegamento con Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7 parlando della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che domani, giovedì 10 luglio, dovrà affrontare una mozione di sfiducia.

A interrompere Romano, però, è stata la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia, pure lei ospite del talk. "Che mestiere fa lui? - ha chiesto riferendosi al dem - Vada a fare il consigliere regionale del Pd in Lombardia perché di Europa non sa nulla. Raccontare questa cosa è strumentale. I numeri per la sfiducia a von der Leyen sono i due terzi, quindi tutti sanno che domani non succederà nulla perché i numeri non ci sono a partire proprio da Ecr, partito da cui è partita la mozione di sfiducia".