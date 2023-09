Karina Cascella: “Tornerei anche domani a Uomini e Donne” Poi commenta il nuovo Grande Fratello

19 settembre 2023 a

a

a

di Lorenzo Pugnaloni

Karina Cascella è nata ad Aversa, è una showgirl, imprenditrice, influencer e il suo volto è noto allo showbize italiano. Deve il suo successo al ruolo di opinionista nel programma “Uomini e Donne”, da dove è partita la sua carriera televisiva. Dalla sua relazione con l’ex tronista Salvatore Angelucci ha avuto una bambina, Ginevra; successivamente si è fidanzata con Max Colombo, suo attuale compagno. Intraprendente, schietta, senza peli sulla lingua, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vederla protagonista anche nei salotti di Barbara D’Urso, come opinionista per discutere di gossip, attualità e non solo.

Oggi noi di LiberoQuotidiano.it abbiamo scambiato due parole con lei, ecco che cosa ci svela:

Salve Karina, come sta? Settembre è considerato, a volte, un mese di ripartenza. Su cosa si sta concentrando dopo l’estate? Come ha trascorso le vacanze?

«Ciao! Io sto bene grazie! È stata un’estate di lavoro con un po’ di vacanze, dove ho cercato di rilassarmi con la mia famiglia».

Lei è stata per tanti anni opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, si sarebbe mai aspettata un cambiamento radicale da parte della rete? Come definirebbe il nuovo Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino?

«Sì, ho praticamente trascorso almeno 10 anni frequentando il salotto di Barbara in tutte le sue trasmissioni, anni di cui ho un bellissimo ricordo soprattutto per la libertà d’espressione che mi hanno sempre lasciato. Se pensavo potesse mai avvenire un cambiamento del genere? Assolutamente sì...

Nel senso che tutto nella vita finisce e ci sono dei cicli che terminano per poi ricominciare in altro modo.

Penso solo che sarebbe stato giusto lasciare che Barbara potesse salutare dopo tanti anni il suo pubblico, tutto qui. Ho avuto modo di guardare una puntata del nuovo Pomeriggio 5: la conduttrice sa il fatto suo, penso solo che ci sia troppa cronaca, come in tante altre: la cronaca nera ad un certo punto mette un po’ d’ansia al telespettatore. Forse ci sarebbe bisogno di informazione sì, ma anche di un pizzico di leggerezza a volte».

Delle importanti novità e “radicali” cambiamenti sono stati linea di contorno anche per i reality, primo tra tutti il Grande Fratello. In base al suo punto di vista, come giudicherebbe questo ritorno alle origini? Sarà davvero così?

«Se potrà essere possibile apportare un cambiamento nei reality, specie per il Grande Fratello? Non credo… perché per quanto si possa fare una scelta “migliore” dal punto di vista del cast, ad oggi purtroppo i concorrenti conoscono benissimo i meccanismi televisivi, le strategie di voto e tutti gli atteggiamenti da tenere o no, per guadagnarsi le simpatie del pubblico. Quindi il cambiamento ci sarà di sicuro, anche perché la scorsa edizione è stata scandalosa dal punto di vista dei messaggi che passavano a casa, ma sarà sempre un pochino costruito rispetto al fatto che le persone all’interno della casa sanno benissimo cosa fare…».

Durante la prima puntata sono stati presentati i nuovi concorrenti, chi l’ha colpito di più d’impatto? Che cosa pensa, invece, della presenza di Cesara Buonamici?

«Non posso rispondere alla domanda sui concorrenti, purtroppo, perché non ho visto la prima puntata del Grande Fratello e non vedrò neanche le prossime (ride, ndr), preferisco Netflix, ma posso dirti che Cesara mi piace moltissimo, trovo che sia una grande professionista; solo che pur non avendo visto la puntata, non ce la vedo per niente in quel ruolo, forse sarebbe stata più adatta una figura diversa, magari più abituata a quel genere di contesto».

Lei ha mai tentato di far parte del cast? O si vedrebbe meglio nei panni di opinionista?

«Quando ero piccola, avrò avuto 19 anni, ho fatto un provino e sono arrivata anche in fondo, era in assoluto la mia prima esperienza in quest’ambiente, ma non mi presero… L’anno dopo partecipai a Vero Amore con Maria De Filippi, e da allora divenni opinionista a Uomini e Donne. Quindi è andata molto bene così. Ad oggi non parteciperei mai come concorrente, ho rifiutato più volte anche L’Isola dei Famosi e non farei nemmeno l’opinionista al GF, perché la trasmissione, per come è strutturata, non mi rappresenterebbe».

Parlando, invece, di Uomini e Donne, per un lasso di tempo ha affiancato Tina Cipollari e Gianni Sperti; oggi segue ancora la trasmissione? Tornerebbe mai, qualora le venisse chiesto?

«Diverso il discorso per Uomini e donne… ancora oggi a distanza di anni uno dei miei più cari amici, persona a cui voglio un bene dell’anima, è Gianni. Sento delle volte anche Tina, abbiamo trascorso degli anni meravigliosi assieme, ho molto stima di entrambi e per me Uomini e Donne, che guardo tutt’ora se sono a casa, resta il mio posto del cuore, dove tornerei anche domani».

Che cosa pensa degli ultimi percorsi dei tronisti? Ultimamente sembrerebbe che le coppie non durino più di tanto.

«Per le coppie oggi è difficile, ma non perché si trovano e si scelgono in tv, è difficile perché è cambiato il mondo, sono cambiati i tempi. Le relazioni oggi costano sacrifici e non tutti sono disposti a farli. Viviamo in un momento dove ognuno è concentrato troppo su sé stesso purtroppo…Quindi, per me prescinde dalla tv».

Passando a parlare di “tematiche social”, molti volti noti del web si sono affacciati a OnlyFans, piattaforma di cui si parla molto ormai da un po'. Pro o contro?

«Assolutamente contro! Trovo che sia un social terribile e che faccia passare un messaggio pessimo per i ragazzi di oggi, che pensano basti spogliarsi e mostrare il loro corpo per guadagnarsi da vivere. Zero sacrifici, zero attitudini, zero studio: sono questi i messaggi che passano. Davvero osceno tutto ciò».

Karina, quali sono ad oggi i suoi progetti? Possiamo dire che ultimamente si sta dedicando in toto al lavoro e alla famiglia, ma il pubblico può sperare di rivederla in qualche nuova esperienza televisiva? Grazie per la disponibilità.

«Ad oggi sono super presa dalle mie attività e dalla mia famiglia. Non sto mai ferma, ho bisogno sempre di trovare nuovi stimoli. La tv è sempre stata un gioco per me, non ho mai pensato di poterne farne un lavoro; quindi, se dovesse mai arrivarmi una proposta la valuterei, certo! Ma sempre in concomitanza col mio lavoro e con il mio ristorante».