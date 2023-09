Ermete Formazione, tutto pronto per l'inaugurazione dell'università canavesana digitale

22 settembre 2023 a

Avrà luogo venerdì 22 settembre, alle 17, presso la sede di Confindustria Canavese, in Corso Costantino Nigra, 2, a Ivrea (To), l’inaugurazione ufficiale di Ermete Formazione: il polo didattico canavesano delle università digitali del Gruppo Multiversity, composto da Unipegaso, Unimercatorum, San Raffaele di Roma, Aulab, Gruppo Sole 24ore Formazione e Certificazione Eipass di Informatica.

Per registrarsi cliccare qui.

Ermete Formazione è un nuovo polo di orientamento del Gruppo Multiversity, a cui fanno riferimento le università digitali Pegaso, Mercatorum, San Raffaele di Roma; la coading factory Aulab; la scuola di eccellenza nell’Executive Education Sole 24ore Formazione; e un ente di certificazione Certipass.

L’inaugurazione si terrà di venerdì 22 settembre alle ore 17.00, presso la sede di Confindustria Canavese, e vedrà la partecipazione del Presidente e AD del Gruppo Multiversity, Fabio Vaccarono; del Direttore dei Poli e delle Sedi territoriali, Gerlando Montante; e del Capo Area dei Poli e delle Sedi territoriali, Alessandro Carta.

L’offerta formativa è si compone di 72 percorsi di laurea, 300 master ed è costruita sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito di formazione digitale.

La metodologia permette la partecipazione personalizzata e flessibile, i cui obiettivi formativi si adattano a tutte le esigenze educative e professionali. Gli specialisti di supporto, affiancano i docenti e assistono gli studenti durante l’intero percorso di studi, consentendo il raggiungimento di una solida preparazione. Tools altamente tecnologici, TV Learning e Social Learning coinvolgono lo studente in un’esperienza formativa che coniuga crescita personale e professionale.

Ai corsi di laurea si affiancano quelli per web developer di Aulab che consentono di acquisire le competenze necessarie per diventare sviluppatore web. Una delle figure professionali maggiormente richieste sul mercato.

Ermete Formazione offre anche la possibilità di accedere ai master del Gruppo Sole 24 Ore Formazione, con corsi di eccellenza nel segmento Executive Education.

L’elevata qualità dell’offerta formativa, coniugata con una metodologia didattica innovativa, hanno spinto le principali categorie produttive del Paese (forze dell’ordine, sindacati, pubblica amministrazione, ministeri, ordini professionali associazioni di categoria) ad affidare al Gruppo la formazione dei propri iscritti, grazie ad oltre 1200 convenzioni attivate.

Un recente accordo PA 110 E LODE tra gli atenei digitali e il Ministero della Pubblica Amministrazione, permette a tutti i dipendenti pubblici, personale sanitario, alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine di accedere al percorso formativo con una riduzione della retta fino al 50%.

In questo solco, si inserisce la convenzione con Confindustria Canavese che permettere ai dipendenti delle realtà associate di accedere ad una retta agevolata. L’accordo è frutto della collaborazione con il presidente Piero Conta, il direttore generale Daniele Aibino, e i la direttrice di CIAC Cristina Ghiringhello.

“Il polo didattico Ermete Formazione funge da supporto agli studenti nella nuova sede all’interno del Dora Baltea Business Park, a fianco del Tribunale di Ivrea, in via Cesare Pavese - dichiara Elena Nabot, responsabile del centro - Si potranno ricevere orientamento gratuito per scegliere il corso di laurea più adatto ai propri obiettivi e tutoring durante lo studio”.