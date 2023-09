Corri la vita, sport e solidarietà a Firenze: testimonial Chiara Ferragni, Favino e la Pellegrini

22 settembre 2023 a

a

a

Domenica 24 settembre torna a Firenze, per la sua 21esima edizione, “Corri la Vita”, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti[1] dedicati alla cura del tumore al seno (prevenzione, diminuzione liste di attesa e sostegno psicologico).



Nata nel 2003 grazie a Bona Frescobaldi, negli anni ha raccolto oltre 8milioni euro, riunendo 400 mila partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità ad oltre 500 mila donne colpite dal tumore al seno. Tra i testimonial dell’iniziativa, figurano quest’anno (solo per citarne alcuni): Giovanni Malagò (presidente CONI), Matteo Del Fante (AD e DG Poste Italiane), Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e femminili di origine iraniana. E ancora, Chiara Ferragni, Federica Pellegrini e Pierfrancesco Favino.



Sul sito www.corrilavita.it , con una donazione minima di 10€, dal 1° settembre ci si potrà iscrivere alla corsa oppure acquistare – per chi non potrà partecipare ma desidera comunque contribuire alla raccolta fondi per i progetti – l’ambita maglietta firmata da Salvatore Ferragamo che per quest’anno ha scelto il colore burgundy e un pack totalmente biocompostabile.