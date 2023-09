Monica Zanettin, la dottoressa che diventa trader: il racconto in un libro

25 settembre 2023 a

Docente della Joe Ross Italia, Monica Zanettin è un tecnico di radiologia con la passione per gli investimenti. Oggi è diventata un'insegnante che ha messo a punto una particolare strategia nello spread trading, il commercio delle materie prime come caffè, mais e cacao. Una tecnica raccolta in un libro in uscita a settembre.

Nella vita di tutti i giorni, indossa il camice e ha il delicato compito di leggere radiografie, tac e risonanze magnetiche. Ma poi, tornata a casa, si trasforma in una trader professionista. La protagonista di questa storia, dai contorni inusuali, si chiama Monica Zanettin, ha 54 anni e si è laureata in Medicina all'Università di Modena: "Non pensavo -spiega- che la mia vita potesse riservarmi una sorpresa di questo genere. Ovviamente sono molto contenta e soddisfatta anche se non sono mancati i momenti difficili. Tutto ha avuto inizio quando ho deciso di investire i miei risparmi senza dover ricorrere a intermediari. Mi sono messa a studiare e ad approfondire il trading e ho iniziato comprando e vendendo Futures sulle Commodities, ovvero contratti diretti sulle materie prime. Questo genere di operazioni, però, prevede il dover passare molto tempo allo schermo di un pc perché i contratti sono estremamente volatili e vanno seguiti costantemente. Una notte, infatti, durante un turno in ospedale non potendo seguire un contratto di acquisto sul petrolio, questa mancanza di tempo mi ha letteralmente fatto bruciare un conto. Ovviamente è stato un trauma che mi ha costretto a fermarmi per un po' e a riflettere. Fino a quando mi sono imbattuta, quasi per caso, in un libro di Joe Ross, uno dei massimi esperti in materia. Leggendolo ho scoperto che esistono delle tecniche che riducono i rischi e, soprattutto, non impongono di seguire gli andamenti passo per passo. Una svolta che ha riacceso la passione verso questo particolare tipo di operazioni".

La tecnica consiste nel comprare e nel vendere, quasi nello stesso momento, un contratto future. "Ho letto e studiato moltissimo -afferma la Zanettin- e alla fine ho messo a punto una mia strategia che si sviluppa in sedici punti. Strategia che ho sperimento sui miei investimenti tanto che nel 2021 mi ha portato a raddoppiare il capitale. Un anno speciale, certo, ma comunque il rendimento annuo si è sempre aggirato attorno al 40/50 per cento. Ottimi risultati che mi hanno convinta a scrivere un libro con l'obiettivo di condividere questa mia esperienza. Il volume, che fa seguito a un corso online, si intitola ‘Dominare il mercato con lo spread trading’ e uscirà a settembre. Ho voluto farlo anche perché in Italia non c'erano testi adeguati in materia. È anche un manuale di apprendimento, dove si parte da zero e si arriva a entrare nel mercato con una singola operazione, fino a diventare sempre più padroni dello strumento e della materia".

Una tecnica che ha il pregio di essere adatta a tutti, senza distinzione alcuna, ci tiene a sottolineare l’autrice. “È adatta veramente a tantissime persone, soprattutto a quelle che non hanno tempo. Ho lavorato 15 anni in ospedale, facendo turni festivi e notturni e io per prima questo tempo non l’ho mai avuto. Voglio essere di aiuto alle donne che lavorano o che devono seguire i propri figli, ai liberi professionisti che sono spesso in viaggio e non possono stare sempre davanti al pc ma anche ai padri di famiglia che hanno già un proprio lavoro impegnativo. Tutti -sottolinea la Zanettin - possono applicare questo tipo di strategia perché bastano tre minuti al giorno. Oltretutto le commodities di investimento sono molto più facili da imparare perché fanno parte del nostro quotidiano. Non si investe su oggetti intangibili o astratti, ma su commodities, ovvero materie prime che usiamo tutti i giorni come il caffè, il mais o il cacao. Un altro vantaggio è che ogni tipo di operazione viene fatta a mercato chiuso, senza alcuna fretta di agire e senza dover controllare il monitor di un pc tutto il giorno. Infine, dato che la produzione delle materie prime segue i cicli naturali delle stagioni, anche i loro andamenti di prezzo seguono i cicli della natura e cambiano in modo prevedibile. La trovo una tecnica più adatta alle persone comuni, rispetto agli investimenti in criptovalute o in azioni”. Seguire la stagionalità delle commodities e la statistica, inoltre, dà a questo metodo una probabilità di successo dell’87%, con ritorni medi del 50% all’anno. Insomma, si arriva a un punto in cui, dopo lo studio iniziale, tutto diventa facile. “Ma se tutto questo è stato possibile – conclude la dottoressa- lo devo al mio insegnante, Marco Doni, docente e responsabile, in Italia, dei corsi di Joe Ross".

"Con Monica è stato facile -dice Doni- perché è una forza della natura e perché si impegna sempre al massimo con grande determinazione. La nostra missione è quella di aiutare le persone a migliorare la propria vita personale e finanziaria. Una missione che ora è diventata anche la sua e i risultati lo dimostrano in modo assolutamente significativo". La storia di Monica sfata inoltre un tabù. Il trading non è solo affare da uomini: "Una donna che fa trading -ricorda Doni- è ancora piuttosto inusuale. Poi vedere una donna che insegna trading, beh quella è una cosa davvero molto rara. Sono sicuro che il suo esempio, grazie anche al corso online e al libro in uscita, verrà seguito da tante altre donne che, intraprendendo la stessa strada, potranno avere benefici importanti. Il che rivoluzionerebbe l'identikit del trader professionista finora conosciuto".