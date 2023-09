Hearts & Science con Villa Futura svela la vita segreta degli Over 50: desideri, sogni e aspirazioni di una nuova gold generation

28 settembre 2023 a

Il 25 e il 26 settembre si è svolta per il terzo anno consecutivo Villa Futura, una due giorni di eventi live realizzata da Hearts & Science, agenzia di comunicazione di Omnicom Media Group.

L’obiettivo di Villa Futura è dare vita a momenti di confronto e approfondimento su tematiche di forte interesse per la Industry ed avviare un’analisi più approfondita, abbattendo gli stereotipi e le mistificazioni che spesso li avvolgono.

L’edizione 2023 di Villa Futura si è interessata agli Over 50, una generazione spesso bistrattata dal mondo della comunicazione e che Hearts & Science ha analizzato in maniera approfondita.

La prima giornata è stata inaugurata dallo Start Up Barbecue, un format americano ideato per ottimizzare tempo ed energie di persone con agende molto fitte, importato da Hearts & Science e adattato al nostro mercato insieme a Lifegate Way – partner dell’evento.

L’iniziativa ha favorito la connessione fra alcune delle realtà più innovative provenienti dal mondo della Silver Economy e un parterre selezionatissimo di investitori, imprenditori e professionisti del settore. Durante gli speed-date-table le 6 start up selezionate hanno avuto l’opportunità di presentarsi e raccontare i propri progetti ai potenziali sostenitori, passando da un tavolo all’altro, in brevi incontri informali di una decina di minuti.

Le start up presenti erano:

- Nanny Band: l’app che aiuta a monitorare la salute dei propri cari senza limitare la loro autonomia

- Nipote in affitto: l’app che lavora per rendere la vita dei senior più felice e attiva cambiando l’approccio alla terza età

- Ippokrates: il servizio che offre teleconsulti di alta qualità e attentissima customer care

- MindAhead: l’app che rende facile e divertente controllare regolarmente la propria salute cognitiva, ottenere una migliore comprensione e supporto per la salute del cervello

- EqueCure: l'assistenza domiciliare a misura di famiglia, qualificata e accessibile

- Cocooners: la community che aggrega persone appassionate, piene di interessi e gratitudine nei confronti della vita, per offrire loro esperienze di socialità e risorse per vivere meglio



A terminare la giornata Cocooners, una delle start up presenti, è stata selezionata da Hearts & Science, Seedtag - leader mondiale nel contextual advertising - e DLVBBDO - agenzia creativa del network più premiato al mondo – per una campagna pubblicitaria ad hoc, tailor made, fatta “nell’arco di una pausa pranzo”.

La seconda giornata, momento clou di Villa Futura, è stata caratterizzata dalla presentazione della ricerca proprietaria di Hearts & Science dal titolo ‘’LA VITA SEGRETA DEGLI ADULTI: Abitudini digitali degli Over 50’’.

La ricerca sfata lo stereotipo, ancora diffuso, che vede gli Over 50 come categoria composta da anziani canuti con usi, costumi ed interessi che si avvicinano più alla sfera geriatrica che non allo sbocciare di una seconda giovinezza e offre un quadro nuovo che descrive una generazione moderna, socialmente attiva, volenterosa di vivere gli anni davanti a sé con dinamismo e impegno verso sé stessi e verso gli altri.

I 50+ odierni sono una generazione che conosce le nuove opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica in atto e che le sfrutta appieno con fine di informarsi, socializzare, comprare e comunicare.

Allo stesso tempo questa classe d’età rifiuta di isolarsi nell’angolo dell’invisibilità nel quale erano relegati i suoi coetanei delle scorse generazioni. Al contrario, gli over 50 di oggi, mettono in scena loro stessi sui social con orgoglio e positività.

Una generazione che si distingue per dinamicità; che si sposta, che viaggia, sperimenta e fa sport. Lungi dall’essere chiusi in una coltre di conservatorismo e reazione, gli Over 50 sono un gruppo progressista, una generazione che è conscia delle sfide politiche di oggi, in primis quella del cambiamento climatico che pone in cima alle sue preoccupazioni.

Una giornata ricca quella del 26 settembre che ha visto il contributo dei partners dell’evento, quali Ciaopeople e SEEDTAG che, prendendo come riferimento il tema della Silver Economy, hanno spiegato come impatta sul loro lavoro, citando case studies specifici. Commenta Emanuele Giraldi, Managing Director di Hearts & Science: ‘’A Villa Futura abbiamo rappresentato e descritto l’Italia di oggi e ancora di più quella di domani. Il cambiamento demografico e l’aumento delle prospettive di vita pongono davanti un paese nuovo, sociologicamente diverso. A Villa Futura siamo convinti di aver rappresentato un nuovo ‘’quarto stato’’ in cammino, in plateau nero lucido o in sneakers bianche di tela.



Il marketing, e più in generale la comunicazione, categorie che per indole propria, devono studiare i desideri e più in particolare le pulsioni e gli immaginari dei consumatori, devono analizzare questa maggioranza che non vuole più essere silenziosa, che punta i piedi e che rifiuta di farsi rottamare dai suoi stessi figli e nipoti. L’Over 50 di oggi rivendica ed esige il posto di protagonista all’interno dell’odierna società, pretendendo di vedersi rappresentato nella sua specificità e unicità nelle comunicazioni pubblicitarie.

A Villa Futura abbiamo tracciato la rotta davanti a noi che interesserà i target di pubblico per i prossimi anni. È arrivato il momento di studiare questo target frammentandolo in tutte le sue componenti: reddito, età, gusti, passioni, credenze e di abitudini. Dobbiamo superare la convinzione ancora diffusa che vede gli Over 50 come un monolito omogeneo composto di persone tutte uguali le une alle altre. Gli over50 sono tanti, sono diversissimi e sono complessi. Studiamoli non potremo che uscirne arricchiti’’.

Villa Futura è stata realizzata in collaborazione con i nostri partner: Ciaopeople, LifeGate Way, SEEDTAG, Tech Chill, DLV BBDO e Illva Saronno Spa. Hearts & Science: agenzia di comunicazione e media parte di Omnicom Media Group nasce con la vocazione di creare connessioni tra dati, media e creatività. Hearts & Science crede infatti nella contaminazione virtuosa che genera innovazione e su questo fonda il suo approccio differente. La collaborazione con le agenzie creative, i publisher e gli altri attori del mercato sono il punto di partenza per lo sviluppo di ogni campagna.

Ciaopeople: è un gruppo editoriale, leader in Italia nel campo digitale. Editore di Fanpage.it, The Jackal, Ohga, Cookist, Kodami, Geopop, Deepinto, Wamily e Lexplain, opera nell’informazione online, nella produzione multimediale e nell’entertainment. Il gruppo editoriale raggiunge mensilmente oltre il 70% degli italiani connessi a internet e può contare sulla social community più grande d’Italia. Media, branded content e produzioni original. Grazie alla conoscenza del settore della comunicazione digitale, al portafoglio di offerta commerciale integrato e ai dati proprietari, Ciaopeople è il partner editoriale per raggiungere il proprio pubblico in un contesto rilevante, e creare strategie di contenuto in grado di connettere emozionalmente brand e consumatori.

Lifegate Way: nata nel 2021, è la controllata del gruppo LifeGate che si occupa di innovazione con l’obiettivo di creare e sviluppare il più grande ecosistema di startup sustainable native italiano, il quale conta oggi più di 300 realtà diffuse su tutto il Paese. Le principali aree di attività sono l’open innovation finalizzata alla diffusione di innovazione tra startup, PMI e grandi imprese, l’investimento in un roster di startup e la fornitura di servizi di ogni tipo a supporto dell’ecosistema anche grazie a un network di più di 50 partnership con player trasversali.





Seedtag: l’azienda leader nel Contextual Advertising che crea soluzioni altamente impattanti e coinvolgenti su contenuti visual premium, ottimizzando il targeting e i relativi profitti per i più importanti editori e Brand. La Contextual A.I. dell’azienda permette ai brand di coinvolgere l’utente all’interno del loro universo di interesse con una modalità che non prevede l’utilizzo di cookie.

TechChill: promuove l’ecosistema delle startup baltiche durante tutto l’anno. Nato come movimento spontaneo di appassionati di tecnologia, TechChill celebra il meglio delle startup community baltiche, riunendo ogni anno migliaia di partecipanti, tra cui startup in rapida crescita, le aziende e gli speaker più innovativi, gli investitori attivi nel territorio e talentuosi appassionati di tecnologia. Da qualche anno TechChill è arrivato anche a Milano con la medesima mission: riunire i talenti più brillanti dell’ecosistema tecnologico internazionale e italiano, proponendosi così di accrescere la presenza dell’Italia nella mappa mondiale delle startup.

DLVBBDO: tra le più rilevanti società di comunicazione in Italia. Nasce nel 2000 dall’unione di una delle più brillanti sigle italiane con BBDO, il più premiato network creativo al mondo, presente a livello globale facente parte del Gruppo Omnicom. L’agenzia, guidata dal CEO Marianna Ghirlanda, in Italia conta un team di oltre 130 professionisti, che operano dalle sedi di Milano e Roma. Il reparto creativo è capitanato dagli Executive Creative Director Serena Di Bruno, Sara Portello e Daniele Dionisi. A DLVBBDO fa capo ProximityBBDO, agenzia creativa specializzata in digital advertising e CRM.