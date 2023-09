"Non chiamateli lupi", una mobilitazione pacifica per dire basta alla violenza

29 settembre 2023 a

Una mobilitazione pacifica per dire basta alla violenza, una marcia di donne e uomini, alla quale partecipano soprattutto giovani, giovanissimi, e le istituzioni, programmata per sabato 30 settembre a Vimercate, in provincia di Monza Brianza.

Diverse associazioni scenderanno in piazza per parlare di violenza, e per chiedere a gran voce che le autorità intervengano sul tema della giustizia penale ma non più unicamente in termini di repressione ma soprattutto nell’ottica della prevenzione. È la prima manifestazione organizzata sul territorio, sotto la spinta anche dei recenti fatti di cronaca che hanno contribuito ad accendere i riflettori su un problema sociale e culturale al quale, troppo spesso, la comunità sembra rassegnarsi.

Alla protesta abbiamo scelto di legare anche un messaggio positivo proattivo e di speranza, ovvero la necessità di promuovere la cultura del rispetto nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente che ci circonda. Scenderemo in piazza con un cuore rosso dipinto sulla guancia e vi invitiamo a fare lo stesso.

AI promotori dell’evento: Agende Rosse Claudio Domino MB, si uniscono: Coraggiosamente.it Libera, Long Live Limo, Su la testa, 25esima ora, Arci Donne Diritti, Arci Aldo Motta, Acli, che unanimemente si prefiggono di inviare un messaggio trasversale e non politicamente orientato.

Interverranno: la giornalista e attivista Valentina Rigano, Le autorità, e la mamma di Simone Stucchi, nel secondo anniversario della sua uccisione.