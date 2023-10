Conto alla rovescia per l'undicesima edizione del "Train del Cinghiale": dalla Grecia a Palazzuolo sul Senio

04 ottobre 2023 a

a

a

E' stata presentata ieri l'edizione Train del Cinghiale che si terra' a Palazzuolo sul Senio il 3 - 4 novembre prossimi. Trail runner e camminatori, grazie a una nuova distanza ludico-motoria, sfiderannoi propri limiti nel borgo medievale sull’Appenino tosco-romagnolo, tra i Borghi più Belli d’Italia.Sono stati mesi difficili quelli trascorsi nell’Alto Mugello, là dove la Toscana diventa Romagna, che hanno fatto emergere ancora una volta lo spirito coriaceo della comunità locale. Ora tutto è pronto nel piccolo borgo medievale di Palazzuolo sul Senio per accogliere, per l’undicesima edizione, Il Trail del cinghiale costituisce uno dei momenti più rilevanti della stagione turistica ed agonistica ed il culmine della 'attività di trekking che si svolge nel nostro territorio.



In occasione della gara di quest'anno giungono a completamento gli investimenti che l'Amministrazione Comunale ha progettato E sviluppato a favore del trekking e del trail in collaborazione con la Seniobike, la Leopodistica ed un ampio volontariato locale. Nuovi sentieri, nuova cartellonistica, nuove mappe permettono di ampliare l'esperienza del trekking sul nostro territorio. La disponibilità di nuove linee durante il trail permette agli atleti un più agevole collegamento dai comuni vicini al campo di gara.



L'edizione di quest'anno, la prima veramente fuori dal Covid, è stata ideata e sviluppata contro tutte le avversità: alluvione e terremoto non sono però riusciti a bloccare gli sforzi di questa complessa macchina che ha prodotto un evento che si preannuncia prieno di novità ed attrazione. A tutti questi attori i nostri più sentiti ringraziamenti. dichiara il Sindaco di Palazzuolo Sul Senio Philiph Moschetti.