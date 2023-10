Coldiretti, dal 13 al 15 ottobre il "Grande Villaggio": l'evento dedicato al miglior cibo italiano

06 ottobre 2023 a

Un vero e proprio villaggio contadino sara' realizzato dalla Coldiretti a Roma per toccare con mano la centralita' e i primati dell'agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialita' 100 per cento italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l'uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l'orto. L'appuntamento e' al Circo Massimo, nel cuore della Capitale, dove accorreranno migliaia di agricoltori da diverse regioni, assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, a partire dalle ore 9 di venerdi' 13 ottobre fino a domenica 15 ottobre, per far conoscere la biodiversita' e la sostenibilita' dell'agricoltura italiana, il modello basato sulla distintivita' e la qualita' del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione. Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della societa' civile per discutere sui temi del cambiamento climatico, dell'alimentazione, dei rischi connessi all'affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall'arrivo sulle tavole del cibo sintetico.

Il villaggio Coldiretti di Roma "e' anche l'unico posto al mondo dove per l'intero lungo week end tutti potranno vivere per una volta l'esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100 per cento a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Tutti i primi di altissima qualita' al costo di 3 euro, dal risotto ai funghi a quello all'isolana, dalla pasta alla gricia a quella all'amatriciana, dai tortelli al ragu' a quelli vegetariani ma anche i tortellini alla crema di parmigiano reggiano e gli gnocchi con il ragu' d castrato oltre ai piatti della tradizione contadina come polenta, pasta e patate o pasta e fagioli. Tra i secondi per la stessa cifra e' possibile scegliere tra carne di manzo o maiale, porchetta, arrosticini, pollo fritto, pesce fritto, mozzarella di bufala ma anche pizza o panini mentre al prezzo di soli 2 euro e' possibile consumare patate fritte, agrigelato, granita, frutta, cannolo, maritozzo o baba'", si legge nella nota.

Spazio al piu' grande mercato a chilometri zero mai realizzato in Italia dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia le piu' golose tipicita' del Paese ma anche le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell'educazione ambientale e nei servizi alle comunita' locali. Sara' anche possibile fare la Spesa sospesa, l'iniziativa di solidarieta' lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100 per cento italiani alle famiglie bisognose. Un intero settore e' dedicato alla pet therapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio ma sara' possibile conoscere le razze salvate dall'estinzione in una vera e propria arca di Noe: dal Mucco pisano alla Maremmana, dalla capra Capestrina alla Girgentana dalle lunghe corna, dalla pecora Laticauda alla Turchessa, dal cavallo Tolfetano all'asino di Amiata, dal Colombo Romagnolo alla gallina Polverara.

Ma al villaggio ci sono anche agli orti con i tutor e il percorso sensoriale, Generazione agricoltori con l'area dedicata alle idee dei giovani imprenditori agricoli che fanno innovazione nel Paese, e le iniziative dei Coldiretti senior. Si potra' andare a scuola di olio extravergine italiano nell'Oleoteca e nell'Enoteca del villaggio, dove degustare i migliori extravergine, vini e birra agricola, o seguire le lezioni di agricosmesi delle donne della Coldiretti con i trucchi di bellezza della nonna. Al villaggio si potranno anche scoprire le opportunita' e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica Terranostra con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell'ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne. La salute delle giovani generazioni rispetto ai disturbi alimentari sara' al centro dell'iniziativa "Il cibo amico" promossa da Campagna Amica con la Fondazione Bambino Gesu'. Ma non mancheranno spettacoli di intrattenimento con concerti e rappresentazioni tradizionali, oltre allo spazio Pompieropoli realizzato con i Vigili del Fuoco.