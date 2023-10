"Modigliani il principe” tratto dal libro del regista e scrittore Angelo Longoni diventa un film internazionale

Annamaria Piacentini 31 ottobre 2023 a

Cinque produzioni europee per la prima volta si uniscono per un film internazionale “Modigliani il Principe”, liberamente ispirato dal libro di Angelo Longoni (Giunti Editore) . Un progetto che vede in “pista” : l'Italia, la Polonia, la Serbia, la Francia e la Spagna . “Bisogna puntare all'internalizzazione anche per il cinema italiano, con sceneggiature di qualità”, sottolinea l'Onorevole Gabriella Carlucci , che ha annunciato il progetto-” quella di Modigliani è stata una vita breve ma straordinaria, e celebrarlo è quasi un atto dovuto”. Phisique du role, intelligenza e savoir faire, la Carlucci non è “solo” una donna molto bella, ma anche in grado di conoscere perfettamente il cinema e di comprendere cosa andrebbe fatto per renderlo più conosciuto ed apprezzato nel mondo. All'estero è molto amata, e lo dimostrano i Paesi che si sono uniti a lei per realizzare questo film.

Il ciak si gira inizierà nel 2024, ma sono già arrivate le prime conferme: dalla Francia quella di Fanny Ardant: “Sono felice di essere protagonista in questo film”, ha dichiarato l'attrice,- ho sempre ammirato Modigliani , ma i lungometraggi che ho visto, non hanno mai raccontato tutto di lui, come accadrà ora”. Dalla Spagna arriverà Oscar Casos, la Serbia darà il suo contributo artistico con il Maestro Goran Bregovic, che comporrà le musiche, e Bojana Nikitovic i costumi , un privilegio, dal momento che è stata collaboratrice del Premio Oscar Milena Canonero. “La ricostruzione del film avrà la consulenza tecnica e scientifica dell'Istituto Amedeo Modigliani”, ha chiarito lo scrittore. Il film racconterà la sua vita dall' infanzia a Livorno, fino alla sua morte avvenuta a Parigi.” Sponsor dell'evento di presentazione del film è stato Golden Group, il più importante a livello auropeo.

Per Modigliani i sono messi tutti in gioco, del resto è stato tra i più grandi pittori del '900 della bohème parigina e merita un posto d'onore. Indimenticabili le sue affascinanti e misterione signore dal collo lungo, i suoi incontri, le sue passioni. Ambientato a Parigi negli anni che separano l'incipit dalle prima Guerra Mondiale fino all'arrivoin Francia dei giovani pittori che nonostante i conflitti, e le difficoltà , continuavano a sognareun futuro migliore, in primo piano c'è Modigliani e la sua passione che andava oltre i conflitti. Per lui l'arte era la speranza, l'amore, la vita. Modigliani lavorò incessantemente, sperimentò anche l'alcol e la droga per sedare i sintomi della turbercolosi che lo aveva colpito all'età di nove anni, ma il suo credo è sempre andato oltre la paura di ciò che sarebbe potuto accadere.