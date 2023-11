Setter University, l'idea della giovane imprenditrice Beatrice Crippa

14 novembre 2023 a

Tra i vari business online, emerge quello di Beatrice Crippa, giovane imprenditrice di 23 anni che è riuscita a trasformare le opportunità nel mondo del business online in un notevole successo.

Beatrice ha iniziato come "setter," gestendo le chat social per vari imprenditori. Il suo successo è stato reso possibile grazie alla sua intraprendenza e desiderio di crescere. Dopo aver notato l'incremento della richiesta per professionisti come lei, ha creato la Setter University, un programma che grazie anche all’aiuto di coach personali rivela i segreti del mestiere.

Insieme al suo team é riuscita ad attirare studenti da tutta Italia dando loro una vera e propria opportunità; moltissimi dei suoi studenti hanno trovato il loro posto in azienda e hanno iniziato il loro percorso lavorativo in questo nuovo “mondo” in modo molto proficuo.

L'obiettivo della Setter University è quello di aiutare le persone a uscire dalla loro routine quotidiana o semplicemente a dar loro un’entrata extra ogni singolo mese; “la cosa importante per noi, indipendentemente dall’obiettivo che ognuno dei nostri studenti ha, é quella di dare le competenze giuste per poi iniziare a guadagnare raggiungendo così i propri obiettivi”.