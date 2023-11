UNASCA, è allarme per le truffe online per patenti facili

16 novembre 2023 a

E’ un vero e proprio allarme quello lanciato da UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) riguardo al proliferare sul web di siti che promettono l’ottenimento della patente di guida in tempi brevi e modi del tutto irregolari, con lezioni seguite dalla poltrona di casa. In taluni casi i siti promettono il conseguimento della patente senza la necessità di frequentare corsi di formazione in presenza e senza sostenere esami, offrendo di fatto l’acquisto della patente di guida dopo una insufficiente preparazione online. Si tratta di un mercato per la vendita illegale di patenti ed Unasca evidenzia che queste pratiche illegali espongono utenti malcapitati a rischi di phishing e truffe online, con la fornitura di patenti false e non valide.

In tal senso la normativa italiana è molto chiara: il percorso per conseguire una patente di guida richiede tempi e modalità ben definiti, fondamentali per assicurare una preparazione adeguata e le competenze necessarie per una sicurezza stradale efficace,”Non sono ammessi corsi con il sistema è-learning”,come previsto dal Decreto Ministeriale 317/95. Ancora più sconcertante l’utilizzo da parte di taluni siti di immagini vere ‘rubate’ alle autoscuole, per enfatizzare i risultati. Riguardo all’intera vicenda, UNASCA, che ha già delegato il proprio ufficio legale ad avviare circostanziate denunce di queste truffe alle autorità competenti, invita l’utenza a rivolgersi sempre ad autoscuole di fiducia.

Solo queste istituzioni possono, infatti, offrire una formazione professionale adeguata, in linea con le normative vigenti e finalizzata alla vera educazione alla guida e alla convivenza civile sulle strade, tanto più che a tutela del cittadino le autoscuole sono sempre sotto il costante controllo delle Province competenti e dal Ministero dei trasporti. La formazione in autoscuola, con la sua componente pratica e interattiva, è insostituibile e fondamentale per sviluppare una guida consapevole e rispettosa delle regole. Inoltre UNASCA sollecita i cittadini alla massima vigilanza e li invita a diffidare di qualsiasi offerta che sembra troppo facile o troppo conveniente per essere vera, ricordando che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva, e il conseguimento della patente attraverso un percorso formativo professionale, legale e completo, è il primo passo verso la realizzazione di questo obiettivo.