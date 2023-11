Premio Valore 2023 con Adolfo Urso, Gianni Letta e il generale Tricarico

17 novembre 2023 a

a

a

Sotto il patrocinio del ministero della Difesa, nella storica Villa Miani a Roma, il prossimo 21 novembre si celebrerà, a partire dalle ore 17, la quarta edizione del Premio Valore, che ogni anno assegna un riconoscimento a quelle persone che si sono distinte nella difesa dei diritti umani. A consegnare la statuetta della “Vite Aerea” di Leonardo da Vinci, in omaggio a uno dei più grandi geni della storia italiana che maggiormente hanno contribuito al progresso del nostro Paese, anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta.

Il Premio è stato istituito nel 2016 dall’Associazione Valore Uomo, che quest’anno festeggia i 25 anni di impegno sociale e civile. Nata nel 1998 con lo scopo di promuovere la Tutela dei Diritti Umani, raccoglie giuristi, sia professionisti sia docenti di diritto e di medicina, ma anche esponenti di altre professioni intellettuali di tutta Italia. “Il contributo che noi tutti dell’Associazione Valore Uomo da anni mettiamo al servizio della Tutela dei diritti della persona - spiega il Presidente, l’avvocato Giuseppe Mazzucchiello - è frutto di un confronto libero e aperto interprofessionale, valorizzando chiunque abbia voglia di mettere a disposizione degli altri le proprie competenze ed esperienze, perché ognuno può essere parte dell’evoluzione sociale. Il Premio Valore è espressione di questa visione, tant’è che esso ogni anno viene conferito a persone che sono ispirate, nel loro agire, a criteri di solidarietà tali da determinare, nei vari ambiti, il benessere e il progresso della società”.

In particolare, quest’anno il Premio sarà dedicato a “Tradizione, Innovazione e Sicurezza”, nella convinzione, spiega ancora il Presidente, che il livello di crescita di un Paese è tanto più alto nella misura in cui l’Innovazione, che ne è alla base, avanza nel solco della Tradizione e con grande attenzione alla Sicurezza.

Saranno in 15 a ricevere il riconoscimento dell’Associazione: Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy; Viviana Bottaro, Atleta delle Fiamme Oro, medaglia olimpica di Karate; Toni Capuozzo, giornalista inviato di guerra; Claudio De Vincenti, Presidente di Azzurra Aeroporti; Nicolò Falsaperna, Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito; Luca Goretti. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana; Gianni Lettieri, Presidente di Atitech; Don Luigi Merola, Presidente ONLUS “A’ Voce d’’e Creature”; Paolo Messa, fondatore del progetto editoriale “Formiche”; Tina Martinez Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta del Giudice Giovanni Falcone; Roberto Pardolesi, Direttore del Foro Italiano; Giammarco Piacenti, Presidente della Piacenti Spa per la conservazione di beni di interessi storico artistico; Giovanni Russo, Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Francesco Vaia, Direttore generale Prevenzione del ministero della Salute; S.A.S Principe Mariano Hugo di Windisch Graetz, Ambasciatore del S.M.O. di Malta in Slovenia.

La manifestazione sarà aperta dal coro dell’IC “Virgilio” di Roma, che eseguirà l’Inno di Mameli.