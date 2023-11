22 novembre 2023 a

a

a

Duasukses, l’ultima creazione di Alessandro Piscopo; il giovane imprenditore ha fondato la sua agenzia di comunicazione, marketing e management che attraversa a 360° gradi qualsiasi tipo di orizzonte che abbia a che fare con il mondo del digital. La Duasukses offre servizi mirati a promuovere e valorizzare le aziende e i brand, supportandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi; Piscopo ha una vera e propria crew che lo supporta: a partire da talent manager, passando per stylist e make up artists, arrivando a videomaker ed event organizers.

Con il team di professionisti sempre in crescita e con talenti da tutta Italia, l’Agency sviluppa e realizza idee creative nei più svariati settori: fashion, beauty, lifestyle, musica e TV. Anche quest’anno l’agenzia ha personaggi in esclusiva all'interno della famosa Casa del Grande Fratello: Perla Vatiero, una delle entrate più attese di questa edizione dai telespettatori del reality show di canale 5.

La giovane, ma già affermata Agency, è stata presente all’ultima Milano Fashion Week, con un menù extra large di eventi che hanno portato influencer e content creators ad essere presenti in diverse occasioni importanti: per citarne alcuni, Calzedonia, Victoria Secret, Boss, Armani (…). Ma non solo, la scorsa settimana Duasukses con i propri Talent ha preso parte ad una campagna sociale e informativa per la sensibilizzazione delle malattie rare, una campagna social e la partecipazione all’evento dedicato.

Anche nell’editoria, l’Agenzia non è affatto estranea: con LiberoQuotidiano ha instaurato un rapporto lavorativo che vedrà avverarsi presto nuovi progetti molto interessanti. L’agenzia di Alessandro Piscopo ha avuto un forte impatto anche sul mondo del marketing: dal lancio del brand Pulze Italia sul mercato nazionale, alla campagna annuale con Zuiki Italia, passando per quella del pre-lancio per “The f**k is About You?” e arrivando ad altre come Trenitalia ed eventi in prima linea come La Prima Della Scala di Milano 2023, che ha visto coinvolta anche la figura di Luchè per il brand Pulze. Duasukses è una realtà in continua crescita, con una visione ampia e ben precisa che si proietta su numerosi e differenti ambiti, e non è affatto intenzionata a fermarsi qui.