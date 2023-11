Autunno, cresce l'infedeltà come rimedio al "blues"

27 novembre 2023 a

Con l'arrivo dell'autunno, le variazioni di umore e di stato d’animo sono sotto gli occhi di tutti. Le giornate si accorciano, il tempo diventa uggioso, la luce del sole si intravede sempre meno e l’estate è ormai un ricordo lontano. Questi fattori possono influenzare non solo il nostro benessere psicofisico, ma spesso anche la nostra libido. Che l’autunno sia una stagione più introspettiva, in cui preferiamo dedicarci ai piaceri dell’intelletto, più che a quelli della carne, sembra confermarlo anche uno studio condotto da Gleeden – l’app per gli incontri extraconiugali più scaricata in Italia con oltre 2 milioni e mezzo di iscritti (e 11 milioni nel mondo).

Sembra infatti che la ragione principale che spinga gli infedeli iscritti all’app a cercarsi un date in questo periodo sia soprattutto la voglia di coccole, di dialogo e di condivisione. Lo rivela uno studio, condotto sulla piattaforma e che ha coinvolto oltre 5.000 utenti*, secondo il quale l’82% di coloro che hanno risposto al sondaggio, considera l'autunno come il periodo ideale per stabilire connessioni emozionali e relazioni intime fatte di dolcezza e coccole. Alla scoperta di una ritrovata intimità nel caldo abbraccio dell'autunno Con il fresco delle giornate che avanza, cresce il desiderio di trovare comfort, condividere momenti intimi e godere del calore del proprio partner o del proprio amante sotto le coperte. Mentre il bikini potrebbe essere considerato più sexy dei calzettoni, l'autunno apre le porte a una sensualità diversa, fatta di carezze e contatto.

Il 45% degli intervistat confessa di non aver voglia di un sesso veloce e occasionale in questo periodo, quanto piuttosto di un’intimità più lenta, con lunghi preliminari e non necessariamente finalizzata all’atto. Lontani dalla parentesi frettolosa e puramente sessuale dell’estate, in autunno gli infedeli diventano più introspettivi e romantici e danno la priorità a connessioni emozionali. Il 39% infatti confessa di aver cambiato approccio, nell’ultimo mese, e di cercare partner con cui parlare, scherzare e condividere un’intesa di tipo intellettuale, più che fisico. Un 15%, invece, non crede che l’arrivo del freddo abbia messo in letargo la libido, anzi! Il cambio di guardaroba, fatto di vestiti più larghi e morbidi, scatena la fantasia e accende il desiderio: coprirsi - per poi spogliarsi - è sexy! Il freddo favorisce il contatto e stimola a esplorare e a rafforzare l'intesa sessuale (anche tra gli amanti). Per chi già porta avanti una relazione extraconiugale la stagione fredda offre l'opportunità di approfondire e arricchire il legame con il proprio amante. Secondo il sondaggio, infatti, la maggior parte degli intervistati ritiene che l'autunno sia il momento ideale per scambiare affetto e coccole con il/la proprio/a amante, trasformando questa stagione nell'occasione perfetta per rafforzare i legami.

Condividere momenti intimi indoor come una cena o un bicchiere di vino sono infatti perfetti per creare situazioni in cui instaurare una connessione più profonda. Chi invece sta ancora cercando (37%), in questo periodo spera di trovare un amante “di lunga durata”: l’inverno è lungo e l’autunno è il momento perfetto per gettare le basi per relazioni durature che aiutino a sconfiggere la malinconia e la noia dei lunghi mesi freddi. Non solo sesso: l’autunno favorisce le relazioni virtuali

Analizzando i dati di traffico dal 23 ottobre**, Gleeden ha visto un incremento del +375% del tempo trascorso in chat – che passa dalle 1.25 ore estive a 3.2 ore – e del +210% nella frequenza di scambio di messaggi privati, con conversazioni 4 volte più lunghe che nei mesi estivi. Più tempo dedicato al dialogo, quindi, alla conoscenza reciproca e ad amori di tipo platonico: il 37% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di cercare prevalentemente relazioni di tipo virtuale in questo periodo. I motivi? Voglia di compagnia e bisogno di trovare sfogo alla malinconia autunnale. Cambiamento nei parametri di ricerca: in autunno prevalgono compagnia e dialogo Che in autunno non siano più il sesso e il sex appeal a dominare, ma la gentilezza e la generosità lo conferma anche l’analisi dei parametri di ricerca impostati dagli iscritti**, “complicità”, “compagnia” e “essere ascoltatə” sono state le keywords più utilizzate per il tipo di relazione ricercata. Tutto il contrario dell’estate, quando gli utenti cercavano in prevalenza “situazioni eccitanti”, “avventure di una notte” e situazioni “senza impegno”. Per alcuni l’autunno è la stagione più sexy!

Se la maggioranza degli infedeli intervistati sembra essere diventata con il freddo più romantica, languida e introspettiva, un buon 15% non ha minimamente risentito degli effetti ibernanti del cambio di stagione: al contrario, le temperature più basse hanno fatto impennare il termometro della libido. Tutta colpa dell’abbigliamento più pesante e stratificato che scatena la fantasia e il desiderio di scoprire il corpo – proprio e del/la partner – rendendo la sessualità più intrigante. Questi intervistati confessano infatti una rinnovata voglia di spogliarsi e di mostrare il proprio corpo, proprio adesso che rimane nascosto sotto abiti e cappotti per la maggior parte della giornata. E questo desiderio di “mettersi a nudo” accende la fantasia di pensieri sexy e tutt’altro che platonici. «Ogni stagione porta con sé cambiamenti che influiscono sui nostri comportamenti e sul modo in cui viviamo le nostre relazioni interpersonali, e l’infedeltà non fa eccezione. – Afferma Sybil Shiddell, responsabile comunicazione e marketing per l’Italia di Gleeden. – L’uomo è un animale fortemente meteoropatico: le giornate corte, il freddo, la luce elettrica, il riscaldamento artificiale, sono tutti elementi che favoriscono l’introspezione invece che l’estroversione. E questo si riflette anche sulle relazioni extraconiugali che diventano più intime, più romantiche e più tenere. E anche più frequenti. Il freddo non ferma l’infedeltà, anzi: anche se tradizionalmente la leghiamo all’estate – che culturalmente è il periodo che associamo alle scappatelle e alle avventure di una notte – il bisogno di sentirsi amati, coccolati e valorizzati è in realtà più forte nei mesi freddi, nei quali siamo più soggetti ai pensieri malinconici. E se queste emozioni non vengono soddisfatte tra le mura domestiche, ecco che vengono cercate altrove – sia in modo platonico che in modo concreto. Su Gleeden vediamo sempre un aumento di iscrizioni e di traffico nel periodo autunnale, la vera stagione in cui fioriscono i love affairs!».