Magdi Cristiano Allam. "Un miracolo per l'Italia": cosa serve davvero al Paese

Il nuovo libro di Magdi Cristiano Allam "Un miracolo per l'Italia". Lo scrittore, opinionista e giornalista, spiega quali sono i tempi che stiamo vivendo: "Stiamo assistendo e subendo uno scontro planetario dopo la fine del Mondo bipolare. Stati Uniti, Nato e Unione Europea promuovono un "Nuovo Ordine Mondiale" unipolare scatenando guerra finanziarie, ideologiche, biologiche, psicologiche e convenzionali con il rischio dell'Apocalisse nucleare".

Poi lo stesso Magdi Allam mette in guardia: "In gioco c'è il futuro dell'Occidente, con il venir meno della supremazia del dollaro, lo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, il mondo sottomesso a un debito incontenibile e inestinguibile". Parole forti su cui riflettere. E proprio qualche giorno fa Magdi Allam ha lanciato l'allarme anche sull'islam: "Rischiamo di essere sottomessi", ha affermato a Fuori dal Coro. Prima di tutto per "il tracollo demografico", poi perché "siamo una civiltà decaduta" e infine perché "le nostre istituzioni sono inadeguate nel fronteggiare la minaccia". L'obiettivo dell'islamizzazione? "Creare un meticciato senza identità". Ecco perché "Un miracolo per l'Italia" diventa uno spunto di riflessione importante per tutti.